Come fare gli involtini di cavolo turchi con riso e spezie (Lahana Sarması)

Involtini di cavolo cappuccio vegetariani ripieni di riso speziato, ricetta turca del lahana sarması.

Gli involtini di cavolo turchi, o lahana sarması, sono una variante dei sarma: la differenza è che, anziché le foglie di vite, in questa ricetta si usa il cavolo cappuccio. Assomigliano ai nostri involtini di verza, ma qui la carne non c’è. Infatti, questa ricetta tipica turca si prepara con verdure e riso conditi con olio e spezie, poi cotti in una leggera salsa di pomodoro. La preparazione dei lahana sarması richiede un po’ di pazienza, ma il risultato accontenta anche chi cerca antipasti senza carne, più particolari e raffinati. Ecco come si fanno.

Ricetta involtini di cavolo turchi

Preparazione: 30 minuti |

Cottura: 45 minuti |

Tempo totale: 1 ora e 15 minuti

Calorie: circa 190 kcal per 100 g

Ingredienti per 4 porzioni

1 cavolo cappuccio medio (foglie grandi e integre)

200 g di riso a chicco corto

1 cipolla grande tritata

2 cucchiai di concentrato di pomodoro

1 pomodoro maturo grattugiato (facoltativo)

1 cucchiaio di menta secca

½ cucchiaino di paprika dolce

½ cucchiaino di cumino

Sale e pepe nero q.b.

100 ml di olio extravergine d’oliva

Succo di 1 limone

1 cucchiaio di sumac

250 ml di acqua o brodo vegetale

Procedimento

1

Per preparare gli involtini di cavolo turchi, eliminate prima il torsolo del cavolo cappuccio e staccate con cura le foglie. Scottatele in acqua bollente salata per 3-4 minuti, poi scolatele e lasciatele raffreddare.

2

Scaldate metà dell’olio in una padella, aggiungete la cipolla tritata e fatela appassire. Unite il riso e tostatelo per 2 minuti, quindi aggiungete il concentrato di pomodoro, la menta, la paprika, il cumino, sale e pepe. Mescolate e lasciate insaporire per 5 minuti.

4

Stendete ogni foglia del cavolo su una spianatoia, mettete al centro un cucchiaio di ripieno e arrotolate chiudendo bene i lati.

5

Disponete gli involtini di verdura in una casseruola, con la chiusura verso il basso, ben allineati.

6

Mescolate l’acqua (o il brodo) con l’olio rimasto, il succo di limone e, se volete, il sumac o la sua acqua. Versate il liquido sui dolma fino quasi a coprirli.

7

Coprite con un piatto e poi con il coperchio. Cuocete a fuoco basso per circa 45 minuti, finché il riso diventa morbido.

Servite gli involtini di cavolo turchi tiepidi o freddi, irrorandoli con il fondo di cottura.

Altre ricette turche da provare

Conservazione

Conservate gli involtini di cavolo in frigorifero per 2-3 giorni, in un contenitore ermetico e con un filo d’olio d’oliva sulla superficie per mantenerli morbidi. Si gustano meglio a temperatura ambiente o leggermente riscaldati a bagnomaria.

Varianti

Nella versione più comune il ripieno degli involtini di cavolo turchi è vegetariano, ma esistono anche varianti con carne macinata di manzo o agnello. In alcune regioni del sud-est si aggiunge un po’ di melassa di melograno o acqua al sumac nella salsa per dare un sapore più acidulo. Al nord della Turchia, invece, si preferisce una cottura più semplice con solo olio, cipolla e limone.

Gli involtini di cavolo turchi vengono serviti come antipasto e accompagnati con piatti della tradizione, come le salse allo yogurt o zuppe vegetariane che sono alla base della gastronomia locale.