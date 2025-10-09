Login
Cavolfiore al forno alla turca: la ricetta con pomodoro e limone

Cavolfiore al forno con pomodoro e limone, ricetta originale del Firinda Karnabahar, un contorno facile da fare senza lessare il cavolo. 

Cavolfiore al forno alla turca ricetta del firinda karnabahar

Dosi: 4 persone
Preparazione: 15 minuti  |
Cottura: 40 minuti  |
Tempo totale: 55 minuti

Il cavolfiore al forno alla turca è un contorno invernale semplice, preparato con pochi ingredienti e aromatizzato con limone. La particolarità di questa ricetta è la cottura del cavolo in salsa di pomodoro, che avvolge le cimette e le rende morbide senza bisogno di lessarle.

In Turchia il Firinda Karnabahar viene servito con riso pilaf o con pane soffice come il bazlama, ma questo contorno è versatile e si abbina bene anche a secondi di carne leggeri.

La ricetta, come da tradizione locale, prevede l’uso di spezie e aromi, ma se non li amate potete tranquillamente evitarli: il risultato sarà comunque gustoso e bilanciato.

Ingredienti

  • 1 cavolfiore medio (circa 1 kg), tagliato a cimette
  • 3 pomodori medi tritati (o 400 g di pelati)
  • 1 cucchiaio di concentrato di pomodoro
  • 1 spicchio d’aglio tritato finemente
  • 2 cucchiai di olio extravergine d’oliva
  • Succo di 1 limone
  • 1½ cucchiaino di sale
  • 1 cucchiaino di pepe nero
  • 1 cucchiaino di peperoncino in polvere o paprika
  • ½ tazza (120 ml) di acqua calda
  • Prezzemolo fresco tritato per guarnire

Come fare il cavolfiore al forno alla turca

1

Preriscaldate il forno a 180 °C.

2

In una ciotola mescolate pomodori, concentrato, aglio, olio, sale, pepe, peperoncino e succo di limone. Aggiungete l’acqua calda e amalgamate bene.

3

Unite le cimette di cavolfiore e mescolate per ricoprirle in modo uniforme.

4

Trasferite tutto in una teglia, distribuendo il cavolfiore in un unico strato. Cuocete per 40-45 minuti, finché diventa tenero e ben insaporito.

5

Sfornate, cospargete con prezzemolo fresco e servite il cavolfiore al forno alla turca caldo o tiepido.

Conservazione

Questa ricetta di cavolo al pomodoro si mantiene in frigo fino a 4 giorni dentro un contenitore ermetico. Potete anche congelarlo, dura circa un mese. Per riscaldarlo, basta rimetterlo in forno a 175 °C per circa 10 minuti, coperto con alluminio.

Il cavolfiore al forno alla turca è un piatto povero, fatto con pochi ingredienti e perfetto per chi ama le ricette vegetariane. Prepararlo richiede solo un po’ di pazienza per pulire il cavolo, ma potete anche acquistare le cimette già pronte o usare il cavolfiore surgelato per accorciare i tempi. Per approfondire leggi anche: Come cuocere il cavolfiore in modo sano e veloce

Trovate altre ricette turche, dalle più note alle più particolari, nella nostra sezione cucina. E se invece cercate idee per cuocere il broccolo, abbiamo ciò che fa per voi a partire dalle ricette con pasta e broccoli, semplici e gustose fino alle video ricette che mostrano come cucinare bene risparmiando

Ben tornato!