Cavolfiore al forno alla turca: la ricetta con pomodoro e limone

Cavolfiore al forno con pomodoro e limone, ricetta originale del Firinda Karnabahar, un contorno facile da fare senza lessare il cavolo.
Dosi: 4 persone
Preparazione: 15 minuti |
Cottura: 40 minuti |
Tempo totale: 55 minuti
Il cavolfiore al forno alla turca è un contorno invernale semplice, preparato con pochi ingredienti e aromatizzato con limone. La particolarità di questa ricetta è la cottura del cavolo in salsa di pomodoro, che avvolge le cimette e le rende morbide senza bisogno di lessarle.
In Turchia il Firinda Karnabahar viene servito con riso pilaf o con pane soffice come il bazlama, ma questo contorno è versatile e si abbina bene anche a secondi di carne leggeri.
La ricetta, come da tradizione locale, prevede l’uso di spezie e aromi, ma se non li amate potete tranquillamente evitarli: il risultato sarà comunque gustoso e bilanciato.
Ingredienti
- 1 cavolfiore medio (circa 1 kg), tagliato a cimette
- 3 pomodori medi tritati (o 400 g di pelati)
- 1 cucchiaio di concentrato di pomodoro
- 1 spicchio d’aglio tritato finemente
- 2 cucchiai di olio extravergine d’oliva
- Succo di 1 limone
- 1½ cucchiaino di sale
- 1 cucchiaino di pepe nero
- 1 cucchiaino di peperoncino in polvere o paprika
- ½ tazza (120 ml) di acqua calda
- Prezzemolo fresco tritato per guarnire
Come fare il cavolfiore al forno alla turca
1
Preriscaldate il forno a 180 °C.
2
In una ciotola mescolate pomodori, concentrato, aglio, olio, sale, pepe, peperoncino e succo di limone. Aggiungete l’acqua calda e amalgamate bene.
3
Unite le cimette di cavolfiore e mescolate per ricoprirle in modo uniforme.
4
Trasferite tutto in una teglia, distribuendo il cavolfiore in un unico strato. Cuocete per 40-45 minuti, finché diventa tenero e ben insaporito.
5
Sfornate, cospargete con prezzemolo fresco e servite il cavolfiore al forno alla turca caldo o tiepido.
Conservazione
Questa ricetta di cavolo al pomodoro si mantiene in frigo fino a 4 giorni dentro un contenitore ermetico. Potete anche congelarlo, dura circa un mese. Per riscaldarlo, basta rimetterlo in forno a 175 °C per circa 10 minuti, coperto con alluminio.
Il cavolfiore al forno alla turca è un piatto povero, fatto con pochi ingredienti e perfetto per chi ama le ricette vegetariane. Prepararlo richiede solo un po’ di pazienza per pulire il cavolo, ma potete anche acquistare le cimette già pronte o usare il cavolfiore surgelato per accorciare i tempi. Per approfondire leggi anche: Come cuocere il cavolfiore in modo sano e veloce
