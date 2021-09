Pensioni news, importi aumenti ANF. Circolare Inps

Pensioni ultime notizie. Ecco quanto aumentano gli assegni familiari per pensionati 2021. Date, importi e documento Inps da scaricare.

Pensioni, arriva l’aumento dell’assegno per i pensionati che percepiscono gli assegni per il nucleo familiare. Lo conferma la circolare Inps del 22 settembre 2021, che contiene gli importi delle maggiorazioni per gli Anf.

Vediamo allora da quando aumentano gli assegni e a quanto ammonta l’aumento caso per caso.

VEDI ANCHE: ASSEGNI FAMILIARI 2021 COME E QUANDO FARE DOMANDA

Importi ANF pensionati quando aumentano

L’articolo 5, decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, ha riconosciuto un aumento dell’importo degli ANF. Questa maggiorazione si applica anche a tutte le pensioni che hanno diritto a ricevere gli assegni al nucleo familiare.

La disposizione si applica dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, come chiarisce l’Inps. Quindi, qualora dovuto questo incremento verrà corrisposto anche per la mensilità di ottobre e nei mesi seguenti.

Ricordiamo che la pensione nei mesi di ottobre e novembre 20221, verrà pagata in anticipo da PosteItaliane, in virtù dell‘ordinanza n.787 della Protezione Civile.

VEDI ANCHE: DATE PAGAMENTI PENSIONE OTTOBRE E NOVEMBRE

Importi aumenti Anf per pensionati Inps

All’interno del suo comunicato stampa, l’Inps ha chiarito anche a quanto ammonta la maggiorazione. Questi gli importi degli aumenti previsti:

37,50 euro per ogni figlio , nei nuclei familiari fino a 2 figli

, nei nuclei familiari fino a 2 figli 55 euro per ogni figlio, nelle famiglie con almeno 3 figli.

In altre parole, se siete pensionati e avete diritto a ricevere gli ANF, nel prossimo assegno riceverete un aumento di 37,5 o 55 euro a figlio, in base alla numerosità del vostro nucleo familiare. Per ogni altra informazione sulle pensioni, incluso il nuovo cedolino di ottobre, vi invitiamo a leggere il seguente comunicato stampa Inps, disponibile anche in formato pdf da scaricare.

CIRCOLARE INPS MAGGIORAZIONE ANF PENSIONATI

Abbiamo visto le ultime news sul pagamento delle pensioni e gli importi degli aumenti legati agli ANF. Di sicuro una buona notizia per i pensionati con figli a carico, che vedranno crescere l’importo dell’assegno percepito.

VEDI ANCHE: