Assegni familiari 2021 nuovi importi. Date domanda, tabella e ultime notizie Inps sull’assegno per il nucleo familiare.

Assegni familiari 2021. Dal mese di luglio arrivano importanti novità sul sostegno al reddito delle famiglie, con maggiori risorse erogate dall’Inps ai beneficiari. Le novità su questo tema sono riportate nel sito dell’istituto, che tramite comunicazioni ha fornito tutte le novità previste per gli assegni familiari.

Ecco quali sono le principali. A partire da come cambiano gli importi fino ad arrivare a quando e come fare domanda, per ricevere gli ANF 2021.

VEDI ANCHE: CALCOLO ISEE PER ASSEGNO UNICO FIGLI

Assegni familiari 2021 novità importi

Il decreto-legge 8 giugno 2021 approvato dal governo Draghi ha stabilito:

l’avvio dell’assegno unico temporaneo per i figli, in favore dei lavoratori finora non inclusi negli assegni familiari tradizionali.

La maggiorazione degli importi, per chi percepiva già aiuti al nucleo familiare, corrisposti a partire dal mese di luglio 2021.

Con particolare riferimento alle maggiorazioni, l’Inps ha fornito i nuovi importi aggiuntivi, erogati in misura diversa in base al numero di figli presenti nel nucleo beneficiario. Si tratta di:

37,5 euro aggiuntivi per ogni figlio nei nuclei con 1 o 2 figli

aggiuntivi per ogni figlio nei nuclei con 1 o 2 figli 55 euro aggiuntivi a figlio per famiglie con almeno 2 figli.

Queste somme vanno quindi ad aggiungersi a quelle già percepite in precedenza.

Quando presentare domanda per gli assegni familiari 2021?

Per ricevere la maggiorazione sugli assegni, i lavoratori dipendenti del settore privato possono fare richiesta a partire dal primo luglio 2021. Il periodo preso in considerazione per l’erogazione degli ANF arriva fino a giugno 2022, come specifica il messaggio n° 2331 del 17-06-2021.

La domanda di accesso all’aiuto deve essere inviata per via telematica, sul sito dell’Inps, accedendo alla propria pagina personale tramite Spid o Cie. In alternativa potrete recarvi in un patronato o in altri intermediari dell’istituto, che vi aiuteranno nella compilazione dell’istanza.

Anche per quanto riguarda l’assegno unico temporaneo per i figli, si potrà richiedere a partire dal primo luglio 2021. Seguendo le istruzioni fornite dall’istituto nel messaggio n° 2371 del 22-06-2021. Il tutto in attesa di nuove circolari che rendano l’anno prossimo l’assegno unico uguale per ogni categoria lavorativa.

Tabella assegni familiari 2021 inps

Sempre l’Inps ricorda che per l’acquisizione del diritto a ricevere gli assegni familiari, restano validi i requisiti previsti dal decreto-legge n. 69/1988.

In altre parole chi possiede determinate soglie Isee avrà diritto a percepire gli aiuti, con le maggiorazioni previste a partire da luglio 2021. Di seguito il messaggio inps con le specifiche e l’allegato da scaricare della tabella importi ANF 2021.

Circolare Inps assegni familiari 2021 domanda e tabella importi

Come abbiamo visto gli assegni familiari 2021 aumentano di importo per i lavoratori dipendenti che li percepivano già. In sintesi, si può richiedere questo contributo dal 1° luglio 2021 online sul sito dell’Inps, a patto di avere i requisiti. Ma sempre dallo stesso giorno sarà possibile fare domanda anche per l’assegno universale per i figli, previsto per chi non riceveva questo sussidio in precedenza (autonomi ed altre categorie lavorative).

VEDI ANCHE: