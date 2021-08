Pagamento pensioni anticipato per 3 mesi: settembre, ottobre e novembre

Pagamento pensioni Poste Italiane anticipato nei prossimi tre mesi. Ecco le date dei pagamenti pensione a settembre, ottobre e novembre 2021.

Pensioni, il pagamento delle mensilità da settembre a novembre avverrà ancora in anticipo presso le poste. E’ quanto stabilito dalla protezione civile tramite ordinanza n. 787 del 23 agosto 2021. Quindi, come accaduto negli ultimi mesi, per evitare assembramenti fuori dagli uffici postali, l’erogazione della trattamento avverrà in anticipo e in giorni diversi in base al cognome dei beneficiari.

Vediamo allora nel dettaglio quando pagano le pensioni nei prossimi 3 mesi, sulla base del provvedimento della protezione civile.

Pagamento pensioni settembre, ottobre e novembre 2021 date

Dopo la proroga dello stato di emergenza nazionale, deciso dal governo fino al 31 dicembre 2021, si attendeva solo la conferma ufficiale per la prosecuzione dei pagamenti anticipati delle pensioni alle poste. Ora è arrivata, grazie alla nuova ordinanza della protezione civile, che ha già stabilito le date per l’erogazione di 3 mesi, vale a dire settembre, ottobre e novembre.

Per queste mensilità, chi riscuote il trattamento alle poste potrà già farlo negli ultimi giorni del mese prima rispetto a quello cui si riferisce il pagamento. Ecco nello specifico il calendario dei pagamenti pensione da settembre a novembre 2021, stabilito dalla protezione civile:

pensioni di settembre , pagamento anticipato dal 26 agosto al 1° settembre

, pagamento anticipato ottobre , pagamento pensioni in anticipo dal 27 settembre al 1° ottobre

, pagamento pensioni in anticipo novembre, pagamento anticipato dal 25 ottobre al 30 ottobre.

Pagamento pensione settembre 2021 alle poste

Abbiamo visto quindi che per i prossimi 3 mesi, la pensione continuerà ad essere pagata anticipatamente per chi la ritira in Poste Italiane. Le modalità di erogazione sono quelle già utilizzate negli ultimi mesi, ovvero tramite una suddivisione in base alla prima lettera del cognome dei beneficiari a cui viene associato un giorno.

Per quanto riguarda la mensilità di settembre 2021, ecco il calendario pagamenti giornalieri presso le poste:

A – B giovedì 26 agosto

C – D venerdì 27 agosto

E- K sabato mattina 28 agosto

L – O lunedì 30 agosto

P – R martedì 31 agosto

S – Z mercoledì 1° settembre.

Per i successivi due mesi, la suddivisione giorno per giorno verrà comunicata a tempo debito, ma rimarrà all’interno dei giorni individuati dall’ordinanza della protezione civile.

Pagamento pensioni da settembre a novembre in banca

Se il pagamento pensioni alle poste avverrà in anticipo, per chi percepisce l’assegno in banca la situazione è diversa. In questo caso infatti si riceve un bonifico, pertanto non è necessario recarsi presso l’istituto e dunque non vi è un rischio assembramenti. Per tale ragione non è previsto alcun anticipo per l’erogazione della pensione in banca.

Quindi, in questo caso il pagamento avverrà come di consueto durante il primo giorno bancabile del mese. Si tratta nello specifico di:

mercoledì 1° settembre

venerdì 1° ottobre

martedì 2 novembre (il primo è festivo).

Queste in sintesi tutte le informazioni sul pagamento pensioni di settembre, ottobre e novembre 2021. Come visto alle poste sarà ancora anticipato, seguendo le date stabilite dalla nuova ordinanza della protezione civile. Viceversa per chi riceve il trattamento pensionistico in banca, il giorno dell’accredito resta il primo bancabile del mese di riferimento.

