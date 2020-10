Prossima partita Juventus in campionato. Ecco quando gioca la Juve in serie A e dove vederla in tv o streaming.

La prossima partita Juventus nel campionato di serie a, quale sarà? Se siete fra i simpatizzanti della squadra bianconera, vi basterà leggere qui di seguito per avere tutte le informazioni al riguardo.

Prossima partita Juve in campionato

Il prossimo incontro di serie A in programma per i bianconeri è: Crotone-Juventus.

Questa partita vale per la quarta giornata del massimo campionato di calcio italiano e sarà disputata alle ore 20:45 di sabato 17 ottobre, presso lo stadio Ezio Scida di Crotone.

Dunque la juve tornerà in campo fuori casa, contro una neopromossa, per tornare alla vittoria che manca dalla prima giornata (3-0 contro la Sampdoria). Nelle gare seguenti infatti è arrivato il pareggio per 2-2 con la Roma e la partita non disputata contro il Napoli, per l’assenza della squadra campana all’Allianz Stadium, causa covid.

La giornata successiva di seria a, vedrà invece Cristiano Ronaldo e compagni contro il Verona. Questo incontro si giocherà all’Allianz Stadium di Torino domenica 25 ottobre alle ore 20:45.

Vedi anche: Juve calendario partite serie a

Juve prossima partita dove vederla Tv e streaming



I tifosi bianconeri potranno vedere la prossima partita della Juve, ovvero Crotone-Juventus, in diretta tv su Dazn. La piattaforma streaming trasmetterà in esclusiva il prossimo incontro della juve.

Viceversa la successiva partita fra Juventus e Verona verrà trasmessa su Sky in tv e in streaming, per gli abbonati, sulle piattaforme Sky Q e Now tv.

Vedi anche: Dove vedere in tv tutte le partite di serie a

Infine, oltre che in serie A la Juve è impegnata in Champions League 2020-21. Nella competizione europea, la prossima partita della Juventus è in programma mercoledì 22 ottobre, alle ore 18:55, in trasferta contro la Dinamo Kiev.

Vedi anche: Calendario Juve champions league

E’ tutto per quanto riguarda la prossima partita della Juventus in serie a e gli impegni seguenti che attendono i bianconeri. I giocatori della juve sono attesi da tante partite importanti e dovranno farsi trovar pronti per vincerle.

Vedi anche: