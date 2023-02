Prossima partita Juventus in campionato. Ecco quando gioca la Juve in serie A e dove vederla in tv o streaming.

La prossima partita della Juventus nel campionato di Serie A 2023 è contro lo Spezia. Squadra di cui in queste ore si discute molto a causa del possibile esonero dell’allenatore Luca Gotti, visto che rischia la retrocessione in Serie B. Dall’altra parte però la Juve di Allegri non può fare sconti e ha bisogno di vincere per risalire la classifica. Vediamo quindi news, statistiche e previsioni del match tra bianconeri e aquilotti.



Prossima partita della Juve in campionato

Spezia-Juventus, partita valida per la 23esima giornata di campionato 2022-23, è in programma per domenica 19 febbraio alle ore 18.00 presso lo stadio Alberto Picco di La Spezia.

Dunque la Juve tornerà in campo fuori casa, contro una squadra quartultima in classifica. Lo Spezia infatti ad oggi ha solo 19 punti, con un vantaggio di 2 lunghezze dalla zona retrocessione, ovvero dal Verona attualmente terzultimo a 17. Viceversa la Juve penalizzata di 15 punti, a causa delle vicende societarie, è a 29 dopo la vittoria contro la Fiorentina. Ma senza questa penalità i bianconeri sarebbero secondi in classifica a pari merito con l’Inter, con 44 punti. Quindi i risultati ottenuti finora non sono così negativi come può sembrare. Ma tornando al prossimo match da giocare, vediamo i precedenti.

Spezia Juventus precedenti e formazioni

Nell’ultima partita giocata lo scorso agosto ha vinto la Juventus per 2-0. In generale fra tutti gli incontri disputati tra le due squadre (non molti) solo una volta lo Spezia Calcio ha vinto contro i bianconeri, era il 2007. Quindi numeri alla mano la Juventus è favorita. Questo sempre secondo i numeri pregressi.

Per quanto riguarda le ultime novità di formazione, sicuramente nella prossima gara di campionato non ci sarà Miretti, ancora alle prese con un infortunio alla caviglia. Assente anche Bremer squalificato. Capitan Bonucci invece dovrebbe farcela, salvo novità. Stesso discorso per Cuadrado dopo aver recuperato dall’influenza. Le formazioni ufficiali verranno comunque date non prima di domenica, giorno della partita. Tuttavia è già possibile ipotizzare una probabile formazione. Ad esempio giocherà Federico Chiesa nel tridente con Vlahovic e Di Maria? Probabilmente si.

Ecco quindi come dovrebbe giocare la Juve in questo match contro lo Spezia (modulo 3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Alex Sandro, Cuadrado, Locatelli, Rabiot, Kostic, Di Maria, Chiesa, Vlahovic.

Juventus, cosa succede se vince, pareggia o perde

In caso di vittoria la vecchia signora salirebbe a 32 punti, e qualora non dovessero vincere Torino e Udinese attualmente a quota 30, i bianconeri salirebbero al 7° posto in classifica. Si tratta della posizione utile per qualificarsi alla prossima Conference League, ovvero la terza competizione di calcio europea per importanza.

Viceversa in caso di pareggio la Juve andrebbe a 30, potendo al massimo arrivare a pari punti con le due squadre che la precedono in classifica. In questo caso quindi manterrebbe la nona posizione attuale, ma soltanto se Monza e Bologna (entrambe a 29 punti) non dovessero vincere.

Infine, in caso di sconfitta la Juve potrebbe perdere addirittura 3 posizioni, se tutte le sue inseguitrici dovessero vincere, ritrovandosi così al 12° posto. Ma se le altre dovessero perdere, i bianconeri potrebbero comunque mantenere la posizione attuale.

Vedi anche: Quando gioca la Juventus date partite Serie A

Juve prossima partita dove vederla in Tv e streaming



I tifosi bianconeri potranno vedere la prossima partita della Juve, ovvero Spezia-Juventus, in diretta tv su Dazn, domenica 19 febbraio alle 18:00. La piattaforma streaming trasmetterà in esclusiva il prossimo incontro della Juve. La successiva partita fra Juventus e Torino verrà trasmessa sempre su Dazn, martedì 28 febbraio alle ore 20:45. Sky invece non trasmetterà le prossime due partite della vecchia signora.



Vedi anche: Quanto costa guardare il calcio in tv

Infine, oltre che in serie A la Juve gioca in:

Europa League, dove attualmente sta disputando i sedicesimi di finale contro i francesi del Nantes , andata il 16 febbraio e ritorno il 23 febbraio 2023.

dove attualmente sta disputando i sedicesimi di finale contro i francesi del , andata il 16 febbraio e ritorno il 23 febbraio 2023. Coppa Italia, dove incontrerà l’Inter in Semifinale, con partita di andata in programma a Torino il 4 aprile e ritorno a Milano il 25 aprile 2023.

E’ tutto per quanto riguarda la prossima partita della Juventus in serie a e gli impegni seguenti che attendono i bianconeri. I giocatori della Juve dopo un 2022 difficile e un inizio anno altrettanto complicato tra allenatore contestato, società sotto indagine, hanno solo uno scopo dimostrare quanto e cosa vale sul campo oggi la Juventus.

L’articolo resta in aggiornamento in attesa di pubblicare le formazioni, in aggiunta trovate a breve tutte le prossime partite di Serie A maschile, nel canale dedicato a cura di Stefano Benzi e Giordano Signorelli.

Vedi anche: Giocatori Juve 2023 formazione