Sono 16 le partite che la Juve deve ancora giocare per aggiudicarsi lo scudetto, ecco le date e il calendario delle prossime partite

Il campionato di Serie A terminerà a maggio, ma molti tifosi e tifose si chiedono costantemente quando gioca la Juve e quando vedere le partite in Tv.

Rispondiamo a tali quesiti qui di seguito, fornendovi l’elenco della date di tutte le partite di campionato in calendario per la Juventus. Vi ricordiamo che saranno decisive per la corsa scudetto a cui partecipano i bianconeri, ma anche l’Inter e la Lazio.

Date partite Juventus Seria A: ecco quando gioca

Da qui a fine campionato mancano 16 partite, che attendono in calendario la Juve, fino al 24 maggio, giorno in cui si concluderà il torneo. Ecco allora l’elenco delle date e degli avversari, con tanto di indicazione degli orari, in cui si svolgeranno gli incontri.

Verona-Juventus, 8 febbraio ore 20:45.

Juventus-Brescia, 16 febbraio ore 15:00.

Spal- Juventus, 22 febbraio ore 18:00.

Juventus-Inter, 1 marzo ore 20:45.

Bologna-Juventus, 8 marzo ore 18:00.

Juventus-Lecce, 13 marzo ore 20:45.

Genoa-Juventus, 21 marzo ore 18:00.

Juventus-Torino, 4 aprile ore 20:45.

Milan-Juventus 11 aprile ore 20:45.

Juventus-Atalanta 19 aprile ore 15:00.

Sassuolo-Juventus 22 aprile ore 20:45.

Juventus-Lazio 26 aprile ore 15:00.

Udinese-Juventus 3 maggio ore 15:00.

Juventus-Sampdoria 10 maggio ore 15:00.

Cagliari-Juventus 17 maggio ore 15:00.

Juventus-Roma 24 maggio ore 20:45.

Con queste informazioni a disposizione, se siete simpatizzanti della squadra bianconera, potrete organizzarvi con gli orari e seguire ogni singola partita in Tv.

Juventus: partite e vantaggi del calendario

Come si evince dal calendario, delle restanti 16 partite la metà esatta (8) la Juventus le disputerà in casa, presso l’Allianz Stadium di Torino. Mentre le restanti le giocherà in trasferta e segnatamente a: Verona, Ferrara, Bologna, Genova, Milano, Sassuolo, Udine e Cagliari.

Molto importanti in chiave scudetto saranno le partite del 1 marzo, contro l’Inter e del 26 aprile contro la Lazio. Si tratta di due scontri diretti al vertice, che potrebbero avere un peso importante sulla classifica finale. La Juve, però, avrà il vantaggio di giocarsele in casa.

Il fattore campo è un aspetto non trascurabile, dato che i bianconeri fra le mura amiche hanno ottenuto fino ad ora 10 vittorie, 1 pareggio e nessuna sconfitta. Ciò significa che lo Stadium è ancora inespugnato quest’anno e che quando si gioca lì la vittoria della squadra di casa è altamente probabile.

Viceversa le uniche due sconfitte stagionali dei bianconeri sono maturate in trasferta. Una contro la Lazio, all’Olimpico di Roma lo scorso 7 dicembre 2019, con il risultato di 3-1. L’altra contro il Napoli, allo Stadio San Paolo il 26 gennaio 2020 con il punteggio di 1-0.

Juventus, notizie aggiornate: CR7 punta alla classifica marcatori

Aldilà del calendario e del fattore campo, la squadra allenata da Sarri può contare su un Cristiano Ronaldo in grande forma e autore di tanti goal nell’ultimo periodo. Bisognerà però tenere d’occhio anche i bomber di Lazio e Inter, ovvero Ciro Immobile e Romelu Lukaku. Entrambi sono molto prolifici ultimamente e in grado di trascinare le rispettive squadre alla vittoria.

L’attaccante della Juve, che ha appena compiuto 35 anni, vuole a tutti i costi aggiudicarsi lo scettro di capocannoniere del torneo. Sicuramente però non è l’unico ad avere questo obbiettivo, infatti Immobile per ora ne ha realizzati più di lui.

Staremo a vedere se Ronaldo vincerà la classifica cannonieri, ma soprattutto se la Juventus riuscirà a portarsi a casa il nono scudetto consecutivo. Certo, sarebbe una sorta di record, ma le possibilità ci sono, date delle partite di serie A alla mano. Ancora qualche mese e sapremo come finirà questo avvincente campionato, ma nel frattempo continuate a seguire le nostre news sullo sport.

