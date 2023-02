Con una vittoria di misura, la Juventus torna al successo e conquista l’accesso alla semifinale di Coppa Italia: affronterà l’Inter

Tutti si aspettavano Vlahovic e Immobile, che tornavano protagonisti in una partita comunque decisiva per accedere alla semifinale di Coppa Italia.

E invece spunta Bremer, uomo della provvidenza in un periodo tutt’altro che positivo, da un punto di vista personale e di squadra, con un gol che vale un’altra partitissima (contro l’Inter) e un obiettivo importantissimo in una stagione che rischiava di concludersi malissimo, con lo scudetto ormai lontano e la Supercoppa sfumata.

Coppa Italia, Juventus-Lazio 1-0

La Juventus vince di corto muso, come piace ad Allegri. Concedendo poco o nulla, riducendo al minimo indispensabile una Lazio schierata con Immobile ma senza Milinkovic-Savic. Ed è proprio nella carenza di idee, soprattutto in fase di realizzazione e negli ultimi venti metri, che la squadra di Maurizio Sarri finisce per mancare in modo decisivo.

Poche le emozioni nel corso del primo tempo. Botta di Rabiot, risposta di Felipe Anderson prima del gol allo scadere del primo tempo: cross di Kostic che Maximiano (titolare al posto di Provedel) buca completamente lasciando a Bremer il gol decisivo.

Davvero sterile la reazione della Lazio: tutto si limita a un calcio di punizione di Cataldi che Perin neutralizza e a una bella conclusione in diagonale di Marusic che finisce sul fondo. Troppo poco.

Questo in sintesi il tabellone dei quarti di finale di Coppa Italia.

Coppa Italia Quarti di finale Inter Atalanta 1-0 Darmian Fiorentina Torino 2-1

Jovic, Ikonè

Karamoh Roma Cremonese 1-2 Dessers, aut. Celik

Bellotti Juventus Lazio 1-0 Bremer

Juventus che conquista una semifinale preziosa che giocherà contro l’Inter, che martedì aveva eliminato l’Atalanta. Si gioca ad aprile con gara di ritorno a San Siro. Nell’altra semifinale di fronte Fiorentina e Cremonese.