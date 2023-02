Due le partite in programma nel turno del mercoledì di Coppa Italia che definiranno altre due semifinaliste | Il programma in TV

Dopo la vittoria dell’Inter, che grazie a un gol di Darmian ha eliminato l’Atalanta conquistando l’accesso alla semifinale di Coppa Italia, mercoledì saranno svelate le prossime due finaliste della seconda competizione di lega italiana.

Le squadre vincenti di oggi si affronteranno nella doppia sfida di semifinale che secondo il format è previsto con gara di andata e ritorno, seconda partita in casa della testa di serie più alta in grado.

Coppa Italia, Fiorentina-Torino

Una grande occasione per entrambe le squadre reduci da una stagione nella quale né la Fiorentina né il Torino hanno dimostrato di essere completamente padrone del loro destino. Due squadre che difficilmente arriveranno alla zona europea. Qualificarsi per la semifinale della Coppa Italia a questo punto della stagione potrebbe garantire sia ai Viola che ai Granata uno spazio di visibilità importante, magari l’accesso a una finale di prestigio. Il che in una stagione con pochi soldi significa anche introiti importanti in termini di incasso e di diritti televisivi.

Fiorentina che gioca in casa in virtù della sua condizione di testa di serie. I Viola hanno eliminato solo la Sampdoria. Il Torino arriva da tre vittorie: Palermo, Cittadella e Milan, clamorosamente battuto nella sfida di San Siro con un gol ai supplementari e in inferiorità numerica. Il Torino si presenta a Firenze forte della vittoria del 21 gennaio scorso. Ultimo precedente di coppa nel 2019, doppietta di Federico Chiesa con vittoria della Fiorentina a Torino.

In formazione… Italiano ha a disposizione quasi tutti i titolari. E potrebbe riproporre dal primo minuto Cabral. Juric recupera Schuurs al posto dello squalificato Djidji.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Mandragora, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Gonzalez; Cabral.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Linetty, Ricci, Vojvoda; Miranchuk, Vlasic; Seck.

Coppa Italia, Cremonese-Roma

Reduci da due sconfitte in campionato, Cremonese battuta in casa dall’Inter, Roma sconfitta di misura dalla capolista Napoli, le due squadre si affrontano in Coppa Italia all’Olimpico. La Roma aveva avuto non poche difficoltà ad avere ragione dei grigiorossi in avvio di stagione grazie a un gol di Smalling.

La Cremonese, che da qualche settimana si è affidata a Ballardini, è riuscita nella incredibile impresa di eliminare il Napoli ai calci di rigore dopo che la sfida del Maradona si era chiusa 2-2 ai tempi supplementari. Una squadra capace di tutto, e che ha raccolto molto meno di quanto avrebbe meritato nel corso di questa stagione che ha visto la Cremonese non conquistare nemmeno una vittoria in campionato.

Si tratta del primo precedente assoluto tra Roma e Cremonese in Coppa Italia.

Roma ovviamente senza Zaniolo, ufficialmente fuori squadra e a Spezia, dalla sua famiglia. Il futuro del talentuoso centrocampista romanista, che ha ancora un anno e mezzo di contratto con i giallorossi è davvero una clamorosa incognita. Mourinho recupera Celik, squalificato in campionato: fuori Zalewski. Abraham di nuovo unica punta con Dybala e Pellegrini in appoggio.

Sernicola squalificato nella Cremonese che riconferma Okereke, di nuovo in gol in campionato con qualche dubbio sul suo partner offensivo. Più probabilmente Ciofani, preferito a Dessers. Probabile un turno di riposo per Valeri.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Bove, Spinazzola; Pellegrini, Dybala; Abraham.

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Ferrari, Bianchetti, Vasquez; Ghiglione, Pickel, Castagnetti, Meité, Quagliata; Okereke, Ciofani.

Chi vince le gare di oggi si troverà di fronte in semifinale: Roma in casa nella gara di ritorno in caso di vittoria, Fiorentina o Torino in casa nella seconda sfida se a passare all’Olimpico sarà invece la Cremonese.

Sia la Roma che la Cremonese avranno due soli turni di recupero prima di tornare in campo. Grigiorossi che ospitano il Lecce, sabato alle 15, in una gara pesantissima per la lotta salvezza, giallorossi di nuovo all’Olimpico contro l’Empoli.

