Prosegue la corsa dell’Inter in Coppa Italia, la squadra nerazzurra batte di misura l’Atalanta e torna in semifinale

Una vittoria di misura in una partita estremamente equilibrata. Ma l’Inter di Simone Inzaghi si conferma l’unica vera alternativa al Napoli in campionato e candidata numero uno alla riconquista della Coppa Italia già vinta lo scorso anno.

Ci si può anche accontentare. Di fronte a un Napoli che sembra assolutamente irraggiungibile, l’Inter prosegue la sua stagione perseguendo obiettivi sostenibili. Uno, la Supercoppa, l’ha già conquistato battendo in gara secca il Milan. L’altro è la Coppa Italia conquistata con pieno merito lo scorso anno.

Il caso Skriniar

In una giornata distratta dalle ultime – e per altro pochissime – operazioni di mercato, l’Inter si presenta senza Skriniar che resta in tribuna. Giocherà in nerazzurro fino a giugno. Poi concretizzerà un contratto da sogno con il Paris Saint Germain che all’Inter non renderà assolutamente nulla e che per il giocatore vuol dire mettersi in tasca un tesoretto da 20 milioni (poco più) alla firma e altri 10 milioni di euro netti a stagione per cinque anni.

Il rilancio che avrebbe in qualche modo accontentato anche l’Inter non c’è stato. Ma ai tifosi nerazzurri il teatrino non piaciuto. E quindi lo stadio, prima ancora che felice per una vittoria importante è infuriato e ribolle di contestazione nei cofronti del difensore: definito a suon di cori, striscioni e insulti “mercenario, opportunista e ipocrita”.

Coppa Italia, Inter-Atalanta 1-0

Tra Inter e Skriniar si prospettano mesi difficili, da separati in casa. Uno scenario non molto migliore di quello che accompagnerà al divorzio Zaniolo e la Roma. Ma – per fortuna – c’è anche il campo. E in campo l’Inter, contro una squadra sempre scomoda e in buone condizioni come l’Atalanta, gioca una gara piacevole e generosa.

Si rivede Lukaku dal primo minuto, certo non in condizioni straordinarie. E in un primo tempo equilibrato e con poche occasioni spiccano un palo di Calhanoglu con un bel sinistro da fuori, e una sola occasione per Zapata l’unica davvero insidiosa da parte dell’Atalanta.

L’Inter cresce nella difesa. Onana rischia un pasticcio su una conclusione di Maehle: e a firmare il gol partita è il giocatore che non ti aspetti. Darmian, ottimo protagonista, raccoglie un pallone lavorato da Lautaro Martinez e con un gran diagonale firma la rete decisiva. Inter in pieno controllo in una partita nella quale l’Atalanta offre una delle sue peggiori prestazioni di questa stagione: sterile, inconcludente e poco aggressiva.

Come prosegue la Coppa Italia

L’Inter passa il turno e attende le altre partite dei quarti. Affronterà la vincente di Lazio-Juventus (giocano giovedì sera alle 21) con gara d’andata in trasferta e ritorno a San Siro.

Questo il programma della Coppa Italia con le gare ancora da giocare.

Da oggi Inter al lavoro per l’attesissimo derby di domenica sera contro il Milan, pezzo forte del 21^ turno di Serie A

