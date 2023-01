Si apre il tabellone dei quarti di finale di Coppa Italia, quattro partite in tre giorni a cominciare da Inter-Atalanta | Il programma delle gare

L’Inter difende la Coppa Italia conquistata lo scorso anno in finale contro la Juventus ospitando in casa l’Atalanta. Una partita di cartello tra due squadre in corsa per un posto in Champions League.

Coppa Italia, Inter-Atalanta: statistiche e precedenti

L’ultimo precedente di Coppa Italia tra Inter e Atalanta risale al 2005. Anche in quel caso si giocavano i quarti di finale, ma su doppio turno: e doppia vittoria dell’Inter. Sia a Bergamo, gol di Oba Oba Martins, che a Milano con un netto 3-0 firmato da Recoba, Emre e Cruz.

In tutto sono stati nove i precedenti di Coppa Italia tra Inter e Atalanta con un bilancio favorevole ai nerazzurri, sei vittorie contro due successi della Dea e un solo pareggio.

Se invece si considerano tutte le competizioni, quella in programma martedì sera sarà la sfida numero 123: dopo la vittoria dell’Inter a Bergamo del 13 novembre scorso (3-2) in campionato, il bilancio è di 65 successi interisti, 34 pareggi e 24 vittorie dell’Atalanta.

L’Inter arriva dalla vittoria contro il Parma, in rimonta e ai tempi supplementari, mentre l’Atalanta ha nettamente battuto lo Spezia 5-2.

Inter-Atalanta, formazioni e ultime notizie

Lukaku, anche nei pochi minuti giocati nella vittoria contro la Cremonese, non sembra ancora nella condizione di giocare dall’inizio. Ma è facile che Simone Inzaghi punti proprio su di lui nel tentativo di recuperarlo e responsabilizzarlo. Lautaro Martinez gioca dall’inizio: Dzeko, sette gol contro l’Atalanta da quando gioca in Italia, è pronto per ogni evenienza.

Atalanta senza cambi significativi viste le ultime ottime prestazioni: fiducia dunque a Lookman, Hojlund e Boga con Koomeiners in campo dal primo minuto insieme a De Ron e Hateboer.

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Gosens; Lukaku, Dzeko.

ATALANTA (3-4-3): Musso; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Lookman, Hojlund, Boga.

Il programma della Coppa Italia

Inter-Atalanta, primo match dei quarti di finale di Coppa Italia si gioca martedì 31 gennaio alle ore 21 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano San Siro. Arbitra Daniele Chiffi. Come tutto il programma di Coppa Italia anche questa partita sarà trasmessa live da Canale 5, in chiaro e in streaming su Sportmediaset e Mediaset Infinity.

Questo il tabellone dei quarti di finale di Coppa Italia. Gare di sola andata in casa della squadra testa di serie: in caso di parità al termine dei 90’ regolamentari tempi supplementati. E in caso di ulteriore parità calci di rigore.



Coppa Italia Quarti di finale Data e orario di gara In onda Inter Atalanta martedì 31 gennaio ore 21.00 CANALE 5

Fiorentina Torino mercoledì 01 febbraio ore 18.00

ITALIA 1

Roma Cremonese mercoledì 01 febbraio ore 21.00

CANALE 5

Juventus Lazio giovedì 02 febbraio ore 21.00

CANALE 5



Coppa Italia 2022-23: tabellone, calendario e risultati

Sabato torna il campionato con il 21^ turno di Serie A nel quale spicca il derby di Milano in programma domenica sera alle 20.45.



PARTITA DATA E ORARIO IN ONDA SU CREMONESE

LECCE

sabato 4 febbraio ore 15.00 DAZN ROMA

EMPOLI

sabato 4 febbraio ore 18.00 DAZN SASSUOLO

ATALANTA

sabato 4 febbraio ore 20.45 DAZN + SKY SPEZIA

NAPOLI

domenica 5 febbraio 12.30 DAZN + SKY TORINO

UDINESE

domenica 5 febbraio 15.00 DAZN FIORENTINA

BOLOGNA

domenica 5 febbraio 18.00 DAZN INTER

MILAN

domenica 5 febbraio 20.45 DAZN VERONA

LAZIO

lunedì 6 febbraio 18.30

DAZN MONZA

SAMPDORIA

lunedì 6 febbraio 20.45

DAZN + SKY SALERNITANA

JUVENTUS

martedì 7 febbraio 20.45 DAZN