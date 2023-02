Ultimo atto questa sera alle 21 dei quarti di finale di Coppa Italia: chi passa tra Juventus e Lazio troverà l’Inter

C’è poco da fare gli schizzinosi. Considerando le difficoltà di questa stagione, il mezzo fallimento europeo con la Juve retrocessa alla Europa League e la Lazio in Conference e la lunghissima distanza dal Napoli capolista, la Coppa Italia rappresenta un bilancio importante.

Juve e Lazio, gara secca all’Allianz di Torino (ore 21) si affrontano per restare in corsa nella seconda competizione italiana ma soprattutto possono puntare a una torta di introiti e incassi che può diventare importante. Entrambe le squadre hanno iniziato il loro percorso in coppa dagli ottavi di finale: la Juventus ha battuto a fatica il Monza, che domenica scorsa ha inflitto una severa lezione alla vecchia signora, la Lazio ha superato il Bologna non senza qualche difficoltà.

Coppa Italia, Juventus-Lazio i precedenti

Si tratta del terzo match ai quarti di finale tra le due squadre con una vittoria a testa. Nel 2000 a passare furono i biancocelesti che al termine della rassegna festeggiarono in finale sull’Inter il loro terzo trofeo. Sedici anni più tardi vittoria dei bianconeri che quello stesso anno vinsero in semifinale grazie ai tempi supplementari sull’Inter per poi alzare l’11esima coppa della storia battendo in finale il Milan ai tempi supplementari (gol di Morata.

Juve-Lazio, ulti e notizie e formazioni

L’infortunio subito da Milik in campionato costringe Massimiliano Allegri a fare scelte obbligate. Anche se Vlahovic è finalmente disponibile le condizioni dell’attaccante non sembrano essere tali da garantire il suo impegno full time. Tuttavia a iniziare tra i titolari la gara sarà proprio il serbo, affiancato a un insostituibile Di Maria. Pogba, appena rientrato, è di nuovo fuori: indolenzimento muscolare.

Lazio con qualche problema di abbondanza che tuttavia non dovrebbe rinunciare al modulo offensivo che, anche senza la presenza di Ciro Immobile, tuttora infortunato, ha garantito un gran numero di goal e di vittorie. E dunque attacco con Pedro, Felipe Anderson e Zaccagni appoggiati da Luis Alberto e Milinkovic-Savic.

Coppa Italia 2022-23: tabellone, calendario e risultati

Il programma di Coppa Italia

Si gioca all’Allianz Stadium alle ore 21, arbitro Maresca. Come tutte le partite di Coppa Italia anche Juventus-Lazio sarà irradiata in chiaro su media sette, Canale cinque, e in streaming sulle applicazioni del gruppo: Mediaset Infinity e Sport Mediaset. Chi passa al termine della partita, entro i 90 minuti regolamentari o, in caso di parità, dopo supplementari e calci di rigore, affronterà l’Inter che martedì scorso ha eliminato di misura l’Atalanta.

Da domani sera torna in campo la serie A. Sia la Lazio che la Juventus giocheranno in posticipo, rispettivamente lunedì e martedì sera.

PARTITA DATA E ORARIO IN ONDA SU CREMONESE

LECCE

sabato 4 febbraio ore 15.00 DAZN ROMA

EMPOLI

sabato 4 febbraio ore 18.00 DAZN SASSUOLO

ATALANTA

sabato 4 febbraio ore 20.45 DAZN + SKY SPEZIA

NAPOLI

domenica 5 febbraio 12.30 DAZN + SKY TORINO

UDINESE

domenica 5 febbraio 15.00 DAZN FIORENTINA

BOLOGNA

domenica 5 febbraio 18.00 DAZN INTER

MILAN

domenica 5 febbraio 20.45 DAZN VERONA

LAZIO

lunedì 6 febbraio 18.30

DAZN MONZA

SAMPDORIA

lunedì 6 febbraio 20.45

DAZN + SKY SALERNITANA

JUVENTUS

martedì 7 febbraio 20.45 DAZN