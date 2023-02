Juventus e Roma qualificazione di Europa League. Tutto sulle avversarie, orari partite e ultimissime. Video.

In una stagione ormai compromessa in Serie A, Juventus e Roma guardano all’Europa League come a un fronte percorribile e necessario, sia dal punto di vista degli incassi che per puntare a un trofeo mai vinto da una squadra italiana.

Il rapporto tra le squadre italiane e non è mai stato particolarmente stretto né particolarmente ‘affettuoso’. L’Italia non ha mai alzato questo trofeo. L’unica squadra che è riuscita ad arrivare in finale è stata l’Inter, perdendo la gara decisiva contro il Siviglia: era il 2020. Ma quest’anno, anche in considerazione del fatto che le competizioni europee potrebbero restituire molto di quanto perso in termini di incassi e successi in Serie A, l’Europa League diventa un obiettivo non più trascurabile.

La Juventus, decaduta dalla Champions League affronta i francesi del Nantes. La Roma sarà ospite del Red Bull Salisburgo anch’esso eliminato dalla Champions, per altro dal Milan.

Juventus-Nantes, precedenti e formazioni

Di fronte due squadre profondamente deluse da quello che è l’andamento in campionato. Juventus in forte ritardo anche a causa di una penalizzazione che rischia di lasciare i bianconeri fuori dall’Europa anche per la prossima stagione. Il Nantes, dal canto suo, è solo 13esimo in Ligue 1. I gialloverdi sono reduci da una vittoria contro il Lorient nel 23esimo turno del campionato francese.

Un solo precedente tra le due squadre che risale alla Coppa Campioni del 1996, in semifinale. Una stagione storica: la Juve eliminò i francesi grazie a una vittoria per 2-0 a Torino per poi alzare con Gianluca Vialli l’ultimo grande trofeo internazionale della sua storia battendo in finale l’Ajax ai calci di rigori.

La splendida carrellata della Juventus di Vialli del 1996 con il trionfo in Coppa Campioni

Squadra praticamente fatta per Allegri che deve solo decidere se lanciare dal primo minuto Chiesa o affidarsi alla stessa formazione vista in campionato e dunque con Vlahovic e Di Maria. Probabile maglia da titolare per Cuadrado e Fagioli.

Il Nantes è una squadra tatticamente molto prudente e fisica: un solo attaccante di ruolo, il potente Guessand. Attenzione agli esterni sempre molto scorrevoli e veloci: Centonze e Traore.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic.

NANTES (5-4-1): Lafont; Centonze, Castelletto, Girotto, Zeze, Traore; Blas, Chirivella, Sissoko, Simon; Guessand.

Red Bull Salisburgo-Roma, ultime notizie e statistiche

Riprende in trasferta, sul non facile campo del Red Bull Salisburgo, il percorso della Roma in Europa League. Squadra giovane e di talento quella austriaca, ben allenata ed estremamente completa. Una realtà ormai sempre più presente e in bella evidenza nelle coppe europee. Per la Roma, ormai eliminata dalla Coppa Italia, l’Europa League rappresenta un’ideale prosecuzione del percorso internazionale intrapreso dalla squadra di Mourinho e culminato lo scorso anno con la vittoria della Conference League a Istanbul, contro il Feyenoord.

Non ci sono precedenti tra le due squadre. Ma nei doppi confronti contro le squadre italiane il Salisburgo vanta due vittorie e tre sconfitte, l’ultima delle quali contro il Napoli nel 2019. La Roma invece non ha mai perso in sei sfide europee contro squadre austriache tre vittorie e tre pareggi anche se il precedente più recenti, contro il Wolfsberg nella fase a gironi di Europa League del 2019/20 ha portato solo due pareggi.

AS Roma che sta valutando il rientro in squadra di Karsdorp, che al momento si allena ancora a parte. Squadra praticamente fatta con Celik tra i titolari, Spinazzola in esterna, Pellegrini, Dybala e Abraham nel triangolo offensivo. Attenzione alla coppia offensiva del Salisburgo bene assemblata da Okafor e Sesko. Il Red Bull Salisburgo è reduce da un netto 4-0 in casa contro il Lustenau, quattro vittorie nelle ultime quattro partite di campionato che hanno consolidato la squadra di Jessle al primo posto della Bundesliga austriaca con sei punti di vantaggio sullo Sturm Graz.

SALISBURGO (4-3-1-2): Kohn; Dedic, Bernardo, Pavlovic, Wober; Sucic, Seiwald, Kjaergaard, Adamu; Sesko, Okafor. All. Jaissle

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Bove, Spinazzola; Pellegrini, Dybala; Abraham. All. Mourinho

Juventus e Roma, a che ora vederle in Tv

Sarà la Roma a scendere in campo per prima. Si gioca a Salisburgo alle 18.45, arbitra lo svedese Glenn Nyberg. Diretta su SKY Sport per gli abbonati e su DAZN in streaming con diffusione anche sulla piattaforma SKY Go.

La Juventus giocherà invece in casa all’Allianz Stadium con kickoff alle ore 21. Arbitro designato è il portoghese Joao Pineiro: diretta televisiva in chiaro su TV8, streaming su DAZN e SKY Go. Poi la squadra bianconera tornerà a concentrarsi sul campionato.

Le gare di ritorno sono in programma la prossima settimana, sempre giovedì a Nantes e Roma dopo la Champions League che vedrà in campo martedì sera il Napoli, ospite dell’Eintracht Francoforte, e l’Inter, impegnata in casa contro il Porto.

