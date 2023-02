Lazio e Fiorentina giocano il turno di qualificazione di Conference League. Avversarie e come guardare le partite.

La Lazio, decaduta dall’Europa League, e la Fiorentina, che accede alla seconda fase, sono le rappresentanti italiane di Conference League.

A loro il compito di difendere il trofeo vinto dalla Roma lo scorso anno in finale contro il Feyenoord. Un abbinamento sostanzialmente comodo quello per la squadra di Maurizio Sarri. Molto meno agevole l’avversario della Fiorentina.

Lazio-Cluj, statistiche e formazioni

La squadra rumena del Cluj, allenata da una vecchia conoscenza del nostro campionato come Dan Petrescu, testa quelle che sono le ambizioni della Lazio di Maurizio Sarri, alle prese con un momento non particolarmente brillante in campionato e spesso altalenante anche in Europa.

Sono due i precedenti tra la Lazio e il Cluj. Le due squadre si erano affrontate nella fase a gironi di Europa League 2019/20 vincendo il proprio match casalingo. La Lazio, che in campionato non vince dal 24 gennaio, due pareggi nelle ultime tre partite, è reduce da una striscia positiva di risultati per lo meno in Europa.

Tre vittorie e quattro pareggi all’Olimpico con non meno di due gol segnati nelle ultime quattro sfide ospitate in casa. A difendere i pali del Cluj un portiere italiano, Simone Scuffet, che per statistiche e rendimento è in questo momento uno dei migliori portieri europei in senso assoluto. Nella Lazio Sarri sarà costretto a rinunciare a Romagnoli, ancora infortunato. Immobile torna titolare anche in Europa supportato da Pedro e Zaccagni con Luis Alberto che parte dalla panchina.

LAZIO (4-3-3): Maximiano; Lazzari, Patric, Casale, Hysaj; Basic, Cataldi, Vecino; Pedro, Immobile, Zaccagni.

CLUJ (4-2-3-1): Scuffet; Manea, Matias, Burca, Camora; Muhar, N. Boateng; Yeboah, Deac, Roger; Janga.

Sporting Braga-Fiorentina, ultime notizie

Anche la Fiorentina cerca di riconquistare in Europa una dimensione più ampia che fino a questo momento è mancata nella stagione della squadra di Vincenzo Italiano. Le assenze sono pesate moltissimo nei Viola che ormai, eliminati dalla Coppa Italia e lontani dalla zona europea in Serie A, guardano alla competizione europea come a un motivo di soddisfazione e di rilancio.

Il periodo tuttavia è davvero nero. Un punto nelle ultime cinque giornate di campionato. Anche per questo, sotto l’aspetto emotivo, la sfida contro i portoghesi dello Sporting Braga diventa un momento chiave di una stagione che rischia di proseguire all’insegna dell’anonimato.

Lo Sporting si sta rivelando una brillante realtà nel campionato portohese, estremamente solido. Reduce dalla bella vittoria esterna sul campo del Maritimo (1-2), lo Sporting vanta un ruolino di marcia eccellente in campionato: 15 vittorie in 20 partite e 45 goal fatti che valgono il terzo posto assoluto in campionato alle spalle di Benfica e Porto.

Italiano recupera Igor in difesa, probabile turno di riposo per Biraghi, sostituito da Terzic con il ballottaggio tra mandragora e Amrabat a centrocampo.

BRAGA (4-4-2): Matheus; Gomez, Oliveira, Tormena, Sequeira; Medeiros, Racic, Al-Musrati, Andé Horta; Banza, Ruiz.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Terzic; Bonaventura, Amrabat, Barak; Nico Gonzalez, Cabral, Saponara.

Lazio e Fiorentina, quando vederle in TV

La Fiorentina scende in campo per prima. Si gioca a Braga, in Portogallo, alle 18.45: arbitra lo spagnolo Carlos del Cerro Grande. Diretta su SKY Sport e in streaming su DAZN con diffusione anche sulla piattaforma SKY Go.

Doppia diffusione in TV, su SKY, e in streaming – su DAZN e SKY Go – anche per la Lazio impegnata all’Olimpico alle ore 21. Arbitro designato l’inglese Craig Pawson.

Le gare di ritorno sono in programma la prossima settimana, sempre giovedì a Firenze e in Romania per la Lazio, dopo il doppio turno di Champions League che vedrà in campo martedì sera il Napoli, ospite dell’Eintracht Francoforte, e l’Inter, impegnata in casa contro il Porto.