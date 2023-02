Con una vittoria davvero convincente, la Juventus conquista il successo pieno che vale la qualificazione agli ottavi di Europa League. I risultati di tutte le italiane che passano il turno.

Ci si chiedeva quale Juventus avrebbe giocato in una partita importantissima, forse decisiva in vista della seconda parte della stagione che ha nella qualificazione alla Champions League l’unico obiettivo che conta. Ed ecco finalmente la Juventus che i tifosi speravano di vedere, anche in chiave campionato. Molto diversa dalla gara d’andata, dominata ma condizionata da un pareggio al di sotto delle aspettative.

Nantes-Juventus 0-3

Bruciante l’avvio della Juventus che sfrutta un approccio assolutamente devastante da parte della squadra di Allegri, micidiale in avvio di partita. Subito il vantaggio con un gol strepitoso di Dimaria, gran tiro di interno sinistro da posizione davvero angolatissima. Sullo slancio del vantaggio la Juve domina: il direttore di gara fischia un penalty per un fallo di mano di Pallois, sempre su un imprendibile slalom di Dimaria, che l’argentino trasforma dal dischetto.

Sotto di due gol e in inferiorità numerica il Nantes non ha la consistenza necessaria per andare a creare problemi alla porta di Szczesny. Juve in controllo, micidiale sulle ripartenze e capace anche di sfiorare il terzo gol con un appoggio di Rabiot che mette Kostic in zona tiro per colpire un clamoroso palo.

In un secondo tempo senza alcun rischio la Juventus si limita a controllare cercando a più riprese il terzo gol. Ci vanno vicini Kean, sempre un po’ impreciso e Cuadrado. Poi è Dimaria a chiude con un colpo di testa vincente che sorprende Lafont su un’azione di batti e ribatti in area. Un ampio 3-0, risultato assolutamente netto almeno quanto la superiorità della squadra bianconera in campo.

Un risultato importante che si abbina ai successi di Milan, Inter e Napoli.

Gli altri risultati delle squadre italiane. L’Italia fa il pieno tra Europa e Conference League portando tutte e quattro le squadre agli ottavi di finale. In Europa League la Roma raggiunge la Juventus grazie a una partita feroce e determinatissima contro il Red Bull Salisburgo. Di Belotti e Dybala i gol decisivi in una partita dominata. In Conference League una Lazio non particolarmente brillante passa indenne sul campo del Cluj capitalizzando il vantaggio dell’Olimpico e qualificandosi agli ottavi di finale di Europa League (0-0). Vittoria in rimonta della Fiorentina (3-2) sullo Sporting Braga in vantaggio di due gol nella prima mezz’ora: rispondono Mandragora, Saponara e Rinaldi.