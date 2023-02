Il Napoli passa in scioltezza sul campo dell’Eintracht Francoforte e ipoteca l’accesso ai quarti di finale di Champions League

Una serata quasi perfetta. Non fosse per gli scontri e gli agguati in città, per un clima di tensione del quale francamente si farebbe volentieri a meno ogni volta che c’è una partita di calcio. Il Napoli confeziona una partita splendida e mette i piedi nei quarti di finale di Champions League.

É andato tutto come doveva andare. Per altro poteva andare anche meglio. Perché di fronte a una squadra che non riesce quasi a tirare in porta (un solo intervento di Meret), il Napoli avrebbe potuto portarsi il pallottoliere: sbagliando un rigore, vedendosi annullato un altro gol e creando almeno cinque-sei opportunità clamorose.

Eintracht Francoforte-Napoli 0-2

Tutto davvero relativamente facile per la squadra di Luciano Spalletti. Che si limita a resistere a un’aggressività di facciata della squadra tedesco per quindici minuti scarsi, rischiando quasi nulla, giusto una conclusione sul fondo di Kolo Muani in un’episodica irruzione in area. Ma una volta che la capolista ha iniziato a prendere il controllo, la partita è finita. Napoli micidiale in ripartenza: su due errori dell’Eintracht arrivano altrettante clamorose occasioni. La seconda è un calcio di rigore per un fallo molto ingenuo di Buta su Osimhen che Khvicha Kvaratskhelia si fa respingere in calcio d’angolo. Ma è questione di pochi minuti: su una ripartenza fantastica, palla rubata da Lobotka e in tre passaggi e cinque secondi la squadra si ritrova con la palla in area avversaria a quaranta metri di distanza: e Osimhen non sbaglia.

In avvio di ripresa l’Eintracht rimane in dieci per l’espulsione, un po’ frettolosa e anche ingiusta più che ingenua, di Kolo Muani, per un fallo su Anguissa. Il tiro a segno del Napoli prosegue e si concretizza con un’altra splendida azione: lancio di Anguissa, tacco di Kvara e gol di Di Lorenzo. Gara in archivio con un’autorevolezza assoluta senza che nemmeno la partita di ritorno dia minimamente l’idea di qualcosa che possa essere messo di nuovo in discussione.

Il Napoli anticipa ora a sabato il proprio turno di Serie A contro l’Empoli in un calendario sempre molto fitto prima della pausa prevista a fine marzo. Il ritorno di Champions League è a Napoli, al Maradona, per il 15 marzo.