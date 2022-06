Napoli Serie A, quando giocano i partenopei. Date partite

Napoli Serie A 2022-2023. Tutte le date e gli orari delle gare degli azzurri da inizio a fine campionato.

Calendario partite Napoli Serie A 2022-23. Quest’anno la squadra partenopea punta a consolidare la propria posizione e, se possibile, migliorarla. Nello scorso campionato il Napoli è riuscito a tornare fra le prime quattro della classe, ma per mantenere un posto anche nella prossima Champions League, dovrà battagliare con il Milan campione d’Italia, l’Inter, la Juventus, ma anche Lazio, Roma, Fiorentina e Atalanta oltre a qualche possibile outsider.

Date partite Napoli 2023 Serie A: ecco quando gioca

Ora scopriamo insieme quali sono le prossime gare del Napoli secondo il calendario Serie A 2022/2023, definito dal sorteggio della Lega Calcio. Incluse le variazioni di giorno e ora per anticipi e posticipi note fino ad ora.

1°giornata

Verona-Napoli 13-14 agosto orario da definire

2°giornata

Napoli-Monza 21 agosto orario da definire

Quante partite deve giocare il Napoli?

Come nelle ultime stagioni, ovvero da quando la Serie A è stata allargata a 20 squadre, sono 38 le partite di campionato che dovrà disputare il Napoli. Si tratta di un girone d’andata composto da 19 giornate e uno di ritorno formato da altrettanti incontri.

Il calendario delle partite del Napoli svelato venerdì 24 giugno, prenderà il via nel weekend antecedente Ferragosto (13 e 14 agosto) e si concluderà il 4 giugno 2023. Anche il 2022/2023, come il 2021/2022 le tornate di andata e ritorno saranno asimmetriche, ossia cambierà l’ordine in cui verranno affrontate tutte le rivali.

La principale novità è rappresentata dalla lunga sosta invernale a causa della disputa del Mondiale in Qatar, a cui purtroppo non parteciperà l’Italia. La Serie A si fermerà infatti il 13 novembre e riprenderà solamente il 4 gennaio 2023. Saranno invece quattro i turni infrasettimanali previsti: 31 agosto, 9 novembre, 4 gennaio e 3 maggio.

Napoli 2022/2023, classifica Serie A

La formazione allenata da Luciano Spalletti vuole quanto meno confermarsi nei primi quattro posti, al fine di garantirsi la qualificazione alla fase a gironi anche della prossima Champions League e, di conseguenza, anche tutti gli introiti ad essa legati. La bagarre per le prime quattro posizioni sarà molto serrata poiché oltre al Napoli, anche Milan, Inter e Juventus, che puntano ben più in altro, non vorranno fallire, così come Lazio, Roma, Atalanta e Fiorentina hanno messo nel mirino almeno in quarto posto.

Per provare a raggiungere l’obiettivo minimo, il Napoli si affiderà ai gol di Osimhen e alla solidità che darà alla difesa Koulibaly. Nella speranza che De Laurentiis piazzi qualche colpo di mercato. Senza dimenticare che a dar manforte ci saranno sempre i vari Zielinski, Lozano e via dicendo, ma non ci sarà più Lorenzo Insigne che, come sappiamo da diversi mesi, giocherà in Mls con il Toronto.

