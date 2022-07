Roma calendario Serie A, quando giocano i giallorossi. Date partite

Roma Serie A 2022/2023. Tutte le date e gli orari delle gare dell’AS Roma da inizio a fine campionato.

Calendario partite Roma Serie A 2022/2023. Dopo la conquista della Conference League nella scorsa annata, la Roma punta a migliorare la propria posizione in classifica con l’obiettivo minimo del quarto posto che le consentirebbe di accedere alla prossima Champions League.

Il sesto posto conclusivo del campionato precedente è stato parzialmente ben digerito dai tifosi con il ritorno al successo in una competizione europea, ma quest’anno si deve fare di più. Milan, Inter, Juventus e Napoli si presentano al via come le principali concorrenti, ma anche Lazio, Fiorentina e Atalanta saranno da tenere d’occhio.

Date partite Roma 2022-23 Serie A: ecco quando gioca

Ora vediamo insieme quali sono le prossime gare della Roma previste nel calendario di Serie A 2022/2023, includendo le variazioni di giorno e ora comunicate sino alla data odierna.

PARTITA DATA E ORA SALERNITANA

ROMA

14 agosto ore 20:45 ROMA

CREMONESE

22 agosto ore 18:30 JUVENTUS

ROMA

27 agosto ore 18:30

Con queste informazioni potete organizzarvi per seguire le partite della squadra giallorossa, allo stadio, in televisione o in streaming.

Quante partite deve giocare la Roma?

Come sappiamo ormai da diversi anni, la Serie A è formata da 20 squadre, pertanto la Roma dovrà disputare 38 incontri. Le gare saranno suddivise in un girone d’andata da 19 partite e uno di ritorno composto da altrettanti match.

Il calendario gare della Roma, svelato lo scorso 24 giugno, inizierà nel weekend antecedente Ferragosto e si concluderà il 4 giugno 2023. Come nel campionato scorso, le tornate saranno asimmetriche, ovvero cambierà l’ordine in cui saranno affrontate le avversarie.

Rispetto alle edizioni precedenti, c’è però una novità, rappresentata dalla lunga sosta invernale dovuta alla disputa del Mondiale in Qatar. La Serie A si fermerà il 13 novembre e riprenderà il 4 gennaio 2023. Sono previsti anche quattro turni infrasettimanali (31 agosto, 9 novembre, 4 gennaio e 3 maggio).

Roma 2022/2023 risultati e classifica Serie A

La squadra guidata da José Mourinho punta a concludere la stagione fra le prime quattro della classe al fine di tornare a competere anche in Champions League. La lotta però sarà serratissima in quanto i capitolini dovranno confrontarsi con almeno altre sette formazioni che proveranno fino all’ultimo a qualificarsi. Stiamo ovviamente parlando di Milan, Inter, Juventus, Lazio, Napoli, Fiorentina e Atalanta.

Per provare a raggiungere l’obiettivo, lo Special One si affiderà ancora una volta ai gol di Tammy Abraham, mentre il ds Tiago Pinto sta lavorando per rinforzare l’organico a disposizione di Mourinho. Intanto alla squadra non resta che vincere tutte le prossime partite in programma per raggiungere le posizioni di vertice nella classifica di Serie A.

