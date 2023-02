Il sorteggio di Europa League offre abbinamenti non impossibili per Juventus e Roma in vista degli ottavi di finale

Poteva andare decisamente peggio sia alla Juventus che alla Roma impegnate nel doppio turno degli ottavi di finale di Europa League in programma da giovedì 9 marzo. Le due italiane, reduci dalle belle vittorie ottenute ieri, la Juventus in trasferta a Nantes (0-3) e la Roma in casa nel difficile impegno con il Red Bull Salisburgo (2-0), possono pensare anche a un futuro europeo e magari ad una Coppa che l’Italia non ha mai vinto.

Juventus e Roma, le avversarie in Europa League

Urna tutto sommato benevola nei confronti delle due italiane di Europa League che in questa prossima fase giocheranno entrambe in casa la gara d’andata (9 marzo) e in trasferta quella di ritorno (giovedì 16).

La Juventus ha pescato in un abbinamento del tutto inedito il Friburgo, squadra tedesca che nel corso degli ultimi anni ha saputo costruire un progetto interessante e di qualità. L’azzurro Grifo e il giapponese Doan sono i punti di forza di una squadra qualitativa che gioca su un campo caldo e partecipe. Avversaria sicuramente alla portata della squadra bianconera che vanta maggiore esperienza, ma da non prendere sottogamba.

La Roma affronterà invece la Real Sociedad, consolidata realtà della Liga spagnola che gioca nei Paesi Baschi, a San Sebastian. Un cliente tutto sommato piuttosto scomodo: anche se i giallorossi sono riusciti a evitare l’Arsenal, di gran lunga più temibile e il Feyenoord, già affrontato lo scorso anno in finale di Conference League in una sfida ad altissima tensione.

Questi gli altri abbinamenti di Europa League:

Union Berlino-Royale Union SG

Siviglia-Fenerbahce

Bayer Leverkusen-Ferencvaros

Sporting Lisbona-Arsenal

Manchester United-Real Betis

Shakhtar Donetsk-Feyenoord

Lazio e Fiorentina, chi affronteranno in Conference League

Anche per Lazio e Fiorentina, che sono passate eliminando rispettivamente il Cluj e lo Sporting Braga, turno d’andata in casa e ritorno in trasferta considerando che la Lazio, per evitare la concomitanza all’Olimpico con la partita della Roma, anticiperà la sua partita a martedì 7 marzo.

La Fiorentina trova come nella fase a gironi un’altra squadra turca, il Sivasspor: abbinamento non impossibile. Così come per la Lazio che giocherà contro gli olandesi dell’AZ Alkmaar in un turno sostanzialmente abbordabile. Tranne che per l’anticipo della Lazio in casa tutte le partite saranno organizzate e calendarizzate giovedì 19 e giovedì 16.

Queste le altre partite di Conference League:

AEK Larnaca-West Ham

Basilea-Slovan Bratislava

Sheriff Tiraspol Nizza

Anderlecht-Villarreal

Basaksehir-Gent

Lech Poznan-Djurgardens