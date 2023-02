La Juventus contro il Nantes in EL si gioca il suo futuro in Europa. Formazioni simulazioni, orario e dove vedere la Juve

Per la Juve in EL contro i francesi del Nantes stavolta non ci sono molti conti da fare. Il campo, ultimo giudice insindacabile di una stagione che sta proseguendo in modo tutt’altro che brillante, dirà se la Juventus in è ancora in grado di avere un futuro in Europa o no.

E se la risposta dovesse essere negativa c’è anche il rischio che per i bianconeri si apra un lungo periodo lontano dalle coppe.

Juventus Europa League, come si qualifica: i rischi

La Juventus, dopo il pareggio della gara d’andata a Torino, un 1-1 molto stretto e un po’ sfortunato al termine di una gara che la squadra di Massimiliano Allegri ha giocato bene solo a metà, non ha alternative.

Deve vincere. Un ulteriore pareggio, con o senza gol, per effetto delle regole che hanno abolito il valore delle reti segnate in trasferta, porterebbe semplicemente a tempi supplementari e calci di rigore.

Il rischio, però, per la Juventus Fc è quello di uscire dall’Europa League senza avere alcuna certezza di poter tornare in una coppa europea. Gli attuali 15 punti di penalizzazione relegano i bianconeri al settimo posto in classifica in Serie A. E dunque fuori dall’Europa. Se dovessero arrivare altre sanzioni, inevitabilmente, la situazione peggiorerebbe ulteriormente.

L’unica speranza in questo momento per la Juve di mantenersi in corsa in una competizione internazionale è quella o di vincere la Coppa Italia o di vincere l’Europa League. Non ci sono alternative.

Juventus-Nantes, i precedenti

Già detto della partita d’andata giocata a Torino, una sfida che la Juventus ha dominato per tutto il primo tempo sfiorando tanti gol che potevano far pensare a un largo successo per poi ritrovarsi con un pugno di mosche sull’unico pallone in porta calciato dai francesi, resta poco da aggiungere.

La Juventus, quest’anno, di nove sfide giocate in Europa ne ha vinta una sola. In casa contro il Maccabi Haifa, peraltro rischiando molto nel finale anche in questa partita. Fuoricasa non vincono in trasferta dal settembre 2021, 0-3 in casa del Malmoe nella prima giornata della fase a gironi della Champions League di due anni.

Contro una squadra francamente modesta, solo tredicesima in campionato e strapazzata 3-1 anche nell’ultima turno di Ligue 1 dal Lens, serve una vittoria vera e inequivocabile. Il Nantes resta un ricordo positivo per la Juventus, che eliminò l’Atlantique nel 1996 ai quarti di finale di una Champions League poi vinta ai rigori, a Roma nella finale contro l’Ajax.

Juventus-Nantes, le formazioni

Il Nantes si conferma squadra fisica, coperta, con un unico attaccante di ruolo – Guessand – con Sissoko e Simon in appoggio in un centrocampo molto tattico e non particolarmente veloce. Juventus imprescindibile da Vlahovic e Dimaria: il resto spetta alle valutazioni dell’ultima ora di Allegri che potrebbe schierare dall’inizio Kostic rispetto a un Chiesa ancora non particolarmente brillante nel lungo periodo, oltretutto in una gara che sarà sicuramente fisica e che rischia anche di rivelarsi lunga.

NANTES (5-4-1): Lafont; Centonze, Castelletto, Girotto, Zeze, Traore; Blas, Chirivella, Sissoko, Simon; Guessand.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic.

La Juventus gioca il 23 febbraio alle ore 18.45, partita visibile su SKY e in streaming su SKY Go e su DAZN oltre che su NowTV. Arbitra lo spagnolo José Maria Sanchez.

Il resto del programma europeo delle italiane prevede la Roma in casa alle 21 contro il Red Bull Salisburgo: giallorossi che devono ribaltare l’1-0 subito in Austria.

In Conference League compiti più agevoli per la Fiorentina, alle 21 in casa contro il Braga battuto 4-0 in Portogallo e la Lazio che alle 18.45, in casa del Cluj, difenderà l’1-0 conquistato all’Olimpico. Venerdì alle 12 a Nyon i sorteggi degli ottavi di finale sia di Europa League che di Conference League con le squadre italiane superstiti.