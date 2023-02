Solo un pareggio interno per la Juventus in Europa League contro il Nantes. Roma sconfitta malamente nel finale dal Salisburgo

Bilancio amaro per le italiane di Europa League. Pareggia in casa la Juventus, sconfitta in Austria la Roma. I conti non tornano in vista della gara di ritorno in programma la prossima settimana.

Juventus-Nantes Atlantique 1-1

Non basta una Juventus bella solo a metà, soprattutto nel corso del primo tempo. La squadra bianconera gioca, e bene. Ma spreca molto e non è nemmeno molto fortunata quando schiaccia il Nantes nella sua tre quarti, trascinata da un ispiratissimo Di Maria. Anche l’arbitro Blas ci mette del suo. Ma alla fine il dato di fatto è che anche in Europa la Juventus non convinca e comunque non riesca a strappare quel risultato fondamentale per concretizzare l’accesso alla fase successiva.

Juve in vantaggio al 13’ con Vlahovic che concretizza un assist straordinario di Di Maria. Il Nantes alla prima occasione nella trequarti avversaria coglie un pareggio immeritato: Bremer scivola e Blas insacca.

E poi sono davvero troppe le occasioni sprecate. Lafont nega il gol del raddoppio all’argentino, l’arbitro Pinheiro non espelle Mohamed per un fallo da rosso e poi non concede un calcio di rigore davvero solare. Il finale, dopo una traversa clamorosa colpita da Chiesa, è sfortunato e rocambolesco. Prima Danilo mette sul fondo da due passi il gol della vittoria a tempo scaduto. Poi è l’arbitro a negare un calcio di rigore evidentissimo per un fallo in mano in piena area di Corchia rilevando invece una spinta di Bremer. Alla Juve non ne va dritta una. Il primo pareggio europeo dopo cinque sconfitte e una vittoria di questa stagione europea è stretto. E rappresenta un bel rischio.

Red Bull Salisburgo-Roma 1-0

Va anche peggio alla Roma che in Austria gioca una gara davvero anonima e povera di contenuti. Giallorossi che nel primo tempo fanno pochissimo ma sprecano la palla gol più importante della partita con Abraham, imbeccato da Zalewski solo davanti alla porta avversaria. Nel secondo tempo Cristante mette di testa sulla base del palo, poi Belotti coglie una clamorosa traversa da azione di calcio d’angolo deviando sotto misura addosso al portiere che salva sul montante. Ma sono episodi, non particolarmente fortunati, che si abbinano all’uscita di scena anzitempo di Dybala, tenuto prudenzialmente fuori dopo l’intervallo per un fastidio muscolare alla coscia destra.

Nel finale la beffa. Colpo di testa di Capaldo su cross di Pavlovic che Matic interpreta con troppo ritardo. Gol beffardo. Ma è anche l’ennesima partita storta di una Roma troppo spesso superficiale e inconsistente in partite chiave.

Giovedì prossimo le gare di ritorno. Roma all’Olimpico alle ore 21 per ribaltare la sconfitta. Juventus costretta a vincere a Nantes alle ore 18.45.