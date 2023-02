Doppia vittoria per la Lazio e la Fiorentina che ipoteca in trasferta l’accesso agli ottavi di finale della Conference League

Vincono la Fiorentina e la Lazio, nettamente e senza discussione i viola, con qualche apprensione e in inferiorità i biancocelesti. Ma l’accesso agli ottavi di finale di Conference League è sulla buona strada.

Lazio-Cluj 1-0

Più complicata del previsto la vittoria della Lazio contro i rumeni del Cluj, difesi dall’ottimo Scuffet tra i pali e guidati da una vecchia conoscenza del nostro calcio come Dan Petrescu.

A complicare i piani della squadra di Maurizio Sarri è soprattutto l’espulsione di Patric che si fa cacciare dopo nemmeno un quarto d’ora per un fallo giudicato in modo troppo rigido dal direttore di gara. La Lazio impiega almeno mezz’ora per riorganizzare e rischia anche qualcosa di fronte a una squadra solida e bene impostata. Poi alla lunga i valori della squadra più attrezzata vengono fuori. Splendido il gol della vittoria siglato da Immobile con un gran tiro al volo su calcio di punizione orchestrato da Felipe Anderson.

Alla Lazio basta questo. Secondo tempo di amministrazione e sofferenza della squadra capitolina che, nonostante l’inferiorità numerica, cerca di evitare altri errori e di portare a casa una vittoria certo non decisiva in vista della gara di ritorno ma comunque significativa. Il Cluj costruisce poco e non si rende quasi mai pericoloso dalla parti di Maximiano. E alla fine la vittoria di misura è abbastanza per chiudere il primo di questo scontro diretto con un bilancio attivo.

Sporting Braga-Fiorentina 0-4

Tutto facile per la Fiorentina. Netta la superiorità della squadra viola fin dal primo tempo. Anche se il gol del vantaggio arriva solo in pieno recupero: splendido cross di Biraghi che Jovic insacca con una grandissima conclusione. Nel secondo tempo il Braga rimane subito in dieci per la giusta espulsione di Tormena, protagonista di un intervento davvero durissimo su Jovic. E da qui in poi la Fiorentina amministra, domina e finisce per dilagare. Arrivano in rapida successione la seconda rete di Jovic, stavolta su cross di Saponara e una doppietta di Cabral prima su una gran giocata di Biraghi e poi su un generosissimo appoggio di Ikoné. Forse la miglior partita in assoluto di questa stagione della Fiorentina. Qualificazione ipotecata in vista della gara di ritorno.

Lazio e Fiorentina di nuovo in campo giovedì prossimo. La squadra di Sarri sarà ospite del Cluj in Romania alle 18.45. Clima di festa per la Fiorentina al Franchi, impegnata alle 21 nella sfida di ritorno contro il Braga, ormai ampiamente al sicuro.