Gran gol di Lukaku per l’Inter che sblocca il fortino del Porto nella gara d’andata del turno eliminatorio di Champions League

Vince l’Inter, che recrimina dopo un paio di occasioni importanti e che si ritrova a giocare in superiorità numerica nei venti minuti conclusivi. Decisivo l’intervento nella ripresa di Lukaku, di nuovo determinante.

Un risultato importantissimo e sostanzialmente giusto al termine di una gara equilibrata. Ma pur sempre è rischioso in vista della gara di ritorno in programma il 15 marzo a Porto.

Inter-Porto 1-0

Il Porto è una squadra scomoda, che gioca con intensità bassa e grande temperamento. Un atteggiamento sempre nervoso e un po’ provocatorio che finisce per compromettere le prestazioni di avversari più forti e più tecnici. Ne sa qualcosa la Juventus. E l’Inter nel primo tempo fatica a prendere l’iniziativa e si affida soprattutto alle iniziative personali. Splendido il tiro di Calhanoglu che impegna da azione di calcio d’angolo. Inter in debito di un calcio di rigore non concesso per un fallo di Galeno su Darmian ma clamorosamente vicina al vantaggio con un colpo di testa di Bastoni salvata miracolosamente da Diogo Costa.

Il gol di Lukaku

Onana salva l’Inter in almeno tre occasioni nel secondo tempo: incredibile il suo doppio intervento su Zaidu e poi un terzo salvataggio, il più difficile di tutti, da terra, su tiro ravvicinato di Taremi. Quella che poteva essere una partita da vincere e forse anche gestibile, diventa un’incognita pesante contro una squadra rognosa, ostica e che non concede nulla. Lukaku entra in campo insieme a Gosens nel tentativo di dare qualcosa in più a un attacco che con il passare dei minuti perde lucidità. Con l’Inter in superiorità numerica dopo l’espulsione di Otavio per somma di ammonizioni, l’Inter rischia ma ci prova con ostinazione: fino al gol decisivo. Gran cross dalla destra di Barella con Lukaku che di testa coglie un gran palo e in girata sulla ribattuta insacca il vantaggio. Per poi sfiorare il raddoppio costringendo Diogo Costa a un altro salvataggio. Vince l’Inter ringraziando sì il gol di Lukaku. Ma anche le straordinarie parate di Onana.

Si chiude così la prima settimana degli ottavi di finale di Champions League con un bilancio assolutamente straordinario per le squadre italiane con tre vittorie in tre partite. Oltre a quella dell’Inter incassano vittorie il Milan sul Tottenham) e il Napoli, nettamente vittorioso sul campo dell’Eintracht Francoforte.