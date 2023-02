L’Inter contro il Porto, partita d’andata dell’ultimo turno eliminatorio di Champions League. Le ultime notizie.

Reduce dalla vittoria contro l’Udinese in campionato, l’Inter torna in Europa con la prospettiva di un turno eliminatorio magari non agevole ma sicuramente non impossibile. Avversario è il Porto.

Inter Champions, il Porto oggi

L’urna di Nyon poteva riservare ostacoli di gran lunga superiori alla formazione di Simone Inzaghi, seconda nel proprio turno di qualificazione al termine della fase a gironi alle spalle del Bayern Monaco eliminando nientemeno che il Barcellona. Il Porto, secondo in classifica nel campionato portoghese di Superliga, è allenato da una vecchia conoscenza del calcio italiano, Sergio Conceiçao, molte stagioni in Serie A con la Lazio prima di vestire anche la maglia dell’Inter.

Una squadra ricca di grandi talenti, volitiva e veloce che di tanto in tanto evidenzia qualche momento di distrazione in difesa. Ed è proprio di questo perché l’Inter dovrà cercare di approfittare fin dalla gara d’andata, in programma a San Siro, per evitare i rischi di un match di ritorno che all’Estadio do Dragao sarà sicuramente molto impegnativo sotto l’aspetto emotivo e ambientale.

Inter-Porto, i precedenti

Quattro le partite nel database europeo che si riferiscono agli scontri diretti tra Inter e Porto, tutti a distanza ravvicinata l’uno dall’altro. Una vittoria e un pareggio per l’Inter negli ottavi di finale del 2004/05. A fare la differenza a Milano fu con una strepitosa tripletta del brasiliano Adriano.

Poi, però, ai quarti di finale l’Inter venne eliminata dal Milan in quella clamorosa edizione che si concluse con la drammatica finale di Istanbul persa ai rigori dai rossoneri contro il Liverpool. Una vittoria a testa invece, l’anno dopo, nella fase a gironi. Inter che passa a San Siro in rimonta grazie a una doppietta del ‘gardinero’ Cruz (2-1). Salvo poi uscire al primo turno a eliminazione diretta per mano dell’Ajax.

Le formazioni Inter Porto

Simone Inzaghi ha l’imbarazzo della scelta in attacco ma, quasi certamente, tornerà a puntare su Lukaku titolare in fase offensiva con Lautaro Martinez a giocare da spalla. Centrocampo di lusso con il rientro a tempo pieno di Brozovic affiancato da Barella e Calanoglu. Darmian continua a offrire maggiori garanzie rispetto ad Dumfries che andrà in panchina.

Porto alle prese con notevoli difficoltà di formazione, considerando tre assenze importanti e almeno due giocatori non al meglio della condizione ma inseriti nella formazione titolare. Riconfermata la coppia d’assalto composta da Taremi e Toni Martinez. Inamovibile nel cuore della difesa Pepe.

Porto reduce in campionato dalla vittoria di misura sul Rio Ave in campionato, secondo in classifica a cinque lunghezze dal Benfica capolista. I Draghi sono in una serie positiva stratosferica. Non perdono da 21 ottobre scorso, battuta d’arresto in casa contro il Benfica (0-1) e da allora hanno collezionato 22 risultati utili con 19 pareggi.

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Çalhanoglu, Dimarco; Lukaku, Lautaro.

PORTO (4-4-2): Diogo Costa; Joao Mario, Pepe, Marcano, Zaidu; Franco, Grujic, Eustaquio, Pepê; Taremi, Martinez.

Dove vedere l’Inter contro il Porto

L’Inter scende in campo alle 21 di mercoledì allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro, arbitra l’incontro il serbo Jovanovic. La diretta è in streaming e in esclusiva solo su Amazon Prime. Gara di ritorno in programma Martedì 14 marzo a Porto alle ore 21.

Vedi anche: Napoli Champions ultimissime