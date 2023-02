Il Napoli lanciatissimo in campionato può permettersi di sognare in grande anche in Champions League, affrontando la testa di serie l’Eintracht Francoforte

Ambientalmente non sarà una partita facile. Lo testimoniano alcuni messaggi non proprio affettuosi nei confronti di Napoli e dei suoi tifosi comparsi online nel corso delle ultime ore. La partita contro l’Eintracht Francoforte in programma questa sera al Park alle 21, rappresenta una di quelle sfide fondamentali nella storia di una stagione che può diventare storica.

Da una parte una squadra ormai lanciatissima verso un titolo che potrebbe essere conquistato a suon di record dalla squadra di Luciano Spalletti. Dall’altra una squadra che, giustamente, per qualità di gioco e importanza di prestazioni, può permettersi il lusso di non temere nulla e nessuno.

Napoli vs Eintracht Francoforte: gli avversari

In una Bundesliga che nel corso delle ultime stagioni si è notevolmente riequilibra e che sta offrendo tante novità e talenti sempre più giovani e interessanti, l’Eintracht è una squadra completamente rilanciata rispetto al club di alcuni anni fa che vivacchiava nella zona medio bassa del suo campionato. In un campionato con tre squadre appaiate al comando e a punteggio pieno, l’Eintracht è sesto, in piena lotta per conquistare la riconferma in Champions League. E anche se il club ha operato sul mercato monetizzando e perdendo un po’ di tasso tecnico rispetto alla squadra dell’anno scorso, la squadra continua a offrire prestazioni convincenti e un’impronta tattica estremamente forte e riconoscibile. Che è quella del suo allenatore Oliver Glasner.

Napoli-Entracht, curiosità e precedenti

Un solo precedente tra le due squadre. Coppa UEFA del 1994 e doppia vittoria dei tedeschi di misura sia in Germania che al San Paolo. L’Eintracht vanta cinque vittorie e due pareggi contro le Italiane (Inter, Lazio, Palermo, e Juventus oltre che Napoli). Il Napoli dal canto suo in Germania ha vinto due sole volte in terra tedesca: a Wolfsburg nel 2015, 1-4, e a Lipsia 0-2 nel 2018 in Europa League. Ma questi sono anche gli ultimi due risultati in database. E fanno ben sperare.

Nel complesso 9 vittorie e sei sconfitte per la squadra azzurra contro le squadre tedesche con cinque pareggi.

Le formazioni

L’Eintracht è una squadra fisica e potente. A un attaccante di razza e consolidato come l’ex Bayern Monaco Mario Gotze si è affiancato un centravanti atipico, veloce e mobilissimo come Kolo Muani. A gennaio, l’acquisto di Philipp Max, ha ulteriormente rinforzato una squadra che ha tutte le caratteristiche per rendere la vita difficile alla difesa biancoazzurra. Inutile sottolineare che la partita in trasferta su uno dei campi più caldi d’Europa in quello che si può considerare un ambiente assolutamente ostile, può creare ulteriori problemi. Stadio completamente esaurito: 50mila presenze. Tremila i tifosi in arrivo da Napoli. Per la squadra di Spalletti, dopo la promozione a pieni voti contro il Liverpool, ecco un altro esame di maturità.

Napoli che riporta in linea offensiva Lozano insieme a Osimhem e Kvaratskhelia. Centrocampo forte e fisicato con Anguissa, Lobotka e Zielinski.

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-2-1): Trapp; Tuta, Hasebe, Ndicka; Knauff, Kamada, Sow, Max; Lindstrom, Gotze; Kolo Muani.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Napoli protagonista del prime time televisivo alle 21 su Canale 5 in diretta e in chiaro. Partita ovviamente disponibile anche su SKY e in streaming, sulle piattaforme SKY GO, NOW Tv e Mediaset Premium. Arbitra l’incontro il portoghese Artur Dias. Gara di ritorno in programma mercoledì 15 marzo al Maradona (Ore 21.00).

Dopo la patita Napoli subito al lavoro per il prossimo impegno: la squadra di Spalletti sarà la prima a scendere in campo nel calendario di Serie A contrio l’Empoli sabato pomeriggio alle 18.