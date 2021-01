Inter-Juve probabili formazioni, partita della 18a giornata di campionato di serie A 2020/2021. Modulo e convocati di Pirlo per il big match scudetto. Fischio d’inizio domenica 17 gennaio, ore 20:45

Inter-Juventus probabile formazione – È arrivata l’ora di una delle partite più attese del campionato, di un possibile big match scudetto: Inter-Juve a San Siro. Il posticipo domenicale della 18a giornata di serie A 2020/2021, infatti, vede i nerazzurri ospitare gli uomini di Andrea Pirlo che, vincendo, potrebbero portarsi a -1 proprio dai padroni di casa (e con un match in meno).

Proprio per questo, Inter-Juventus rappresenta una sliding door per entrambi i club, una sfida che probabilmente non metterà la parola fine sui sogni scudetto di chi dovesse perdere, ma che indirizzerà – e di molto – il resto del cammino in campionato. La squadra di Antonio Conte, il grande ex, non vince da due gare ed è nel pieno di una bufera societaria che arriva fin dalla Cina, mentre i bianconeri sono ancora imbattuti nel 2021, ma si presentano a San Siro con diverse assenze. Andiamo a vedere, allora, i convocati di Pirlo e le probabili formazioni di Inter-Juventus.

Inter-Juve: i convocati di Pirlo per la partita

In casa Juve, arrivano brutte notizie dai positivi al coronavirus, sorrisi, invece, dall’infermeria. Per la partita contro l’Inter, infatti, Pirlo ritrova fra i convocati Federico Chiesa e Weston McKennie, ma deve rinunciare a Cuadrado, Alex Sandro e de Ligt, fermati dal covid. Out anche Paulo Dybala: la Joya ne avrà ancora per qualche settimana dopo la lesione del legamento collaterale rimediata contro il Sassuolo.

Nella stessa gara, erano usciti malconci dal campo anche McKennie e Chiesa, ma i due hanno pienamente recuperato dai rispetti problemi muscolari e partiranno da titolari contro l’Inter. Tutti convocati gli altri giocatori della rosa, compreso Alvaro Morata. Lo spagnolo ha messo minuti importanti nelle gambe in Coppa Italia e, superato il risentimento muscolare alla coscia, si candida a fare coppia con Cristiano Ronaldo. Un tandem che sarà la freccia più pericolosa all’arco di Pirlo.

VEDI: Ronaldo-Juventus: quanti goal ha fatto CR7 con la maglia della Juve

Inter-Juventus, probabile formazione e modulo

Inter-Juventus è un big match che non si può sbagliare e, quindi, niente stravolgimenti: Pirlo conferma il solito modulo, il 3-4-1-2. Dopo il turno di riposo in Coppa Italia, Wojciech Szczęsny torna a difendere i pali bianconeri, mentre davanti a lui ci saranno sicuramente Danilo e Bonucci. Ballottaggio aperto per l’ultimo slot, con Demiral che insegue capitan Chiellini, al momento in vantaggio.

Sulle fasce, Federico Chiesa recupera dal fastidio alla caviglia e si riprende il posto sulla destra, mentre Gianluca Frabotta viene confermato sull’out mancino e avrà il compito di contenere le devastanti progressioni del nerazzurro Hakimi. Maggiori dubbi in mezzo al campo, dove il più certo di una maglia dal primo minuto sembra essere Weston McKennie. Come partner del texano, Adrien Rabiot è davanti rispetto a Rodrigo Bentancur, ma occhio anche all’opzione Arthur.

Sulla trequarti, Aaron Ramsey va verso la titolarità a scapito di Dejan Kulusevski che Pirlo, ormai, vede più come punta. Proprio in attacco non sono attese sorprese e Cristiano Ronaldo-Alvaro Morata dovrebbero fare coppia davanti. I due si trovano a meraviglia e, nonostante le ultime buone gare dell’ex Parma, sono imprescindibili per Pirlo.

Probabile formazione Juventus (modulo 3-4-1-2):

Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Chiesa, McKennie, Rabiot, Frabotta; Ramsey; Morata, Cristiano Ronaldo (All. Pirlo).

Ballottaggi: Chiellini 60%-Demiral 40%, Rabiot-Bentancur-Arthur 50%-30%-20%; Morata 70%-Kulusevski 30%.

Probabile formazione Inter (modulo 3-5-2):

Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lautaro Martinez, Lukaku (All. Conte).

Inter-Juve: partita da scudetto

Senza paura di essere smentiti, Inter-Juventus è – almeno negli ultimi anni – la partita del campionato più sentita da entrambe le tifoserie, una gara dal retrogusto scudetto e dalle mille storie di calcio. Antonio Conte e Arturo Vidal contro il loro passato, Pirlo chiamato ancora a un big match nel suo San Siro, la sfida nella sfida fra Cristiano Ronaldo e Romelu Lukaku, i due bomber che mettono paura a tutta la serie A.

VEDI: Calendario serie A: partite campionato 2021. Lista completa e Classifica

In questo campionato, in questo preciso momento della stagione, Inter-Juventus è anche la partita che può lanciare i sogni scudetto di uno dei due club e affossare le pretese tricolore dell’altro. Il terzo incomodo – e che incomodo – è il Milan capolista, ma la sensazione è che molto della futura serie A passerà dalla gara di San Siro. È tutto pronto, mancano solo le squadre. Appuntamento per domenica 17 gennaio, ore 20:45, con Inter-Juventus.