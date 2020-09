Dejan Kulusevski, chi è il nuovo acquisto della Juventus? Ruolo, numero di maglia, stipendio e vita privata del baby fenomeno della Nazionale svedese e della Juve

Dejan Kulusevski è un centrocampista acquistato dalla Juventus lo scorso gennaio, ma rimasto in prestito al Parma fino alla fine del campionato. Lo svedese, 20 anni, è stata una delle rilevazioni dell’ultima serie A e ha attirato così l’interesse dei bianconeri che – per arrivare al giocatore – hanno battuto la forte concorrenza dell’Inter di Antonio Conte.

La prossima stagione è alle porte e le aspettative su Kulusevski sono tante. Scopriamo, quindi, qualcosa in più sul nuovo giocatore della formazione della Juve: biografia, età, ruolo, stipendio e vita privata.

Juventus, Dejan Kulusevski, chi è e quanti anni ha?

Dejan Kulusevski nasce a Stoccolma il 25 aprile del 2000 da genitori di origini macedoni. Prima di approdare alla Juventus, si fa le ossa nel settore giovanile del Brommapojkarna, squadra svedese dove veniva impiegato come difensore. Anche se la prima vera passione è stato il futsal: «Lì ho imparato a usare la suola, partivo da dietro e poi scattavo avanti», racconterà qualche anno dopo.

Ma Kulusevski ha qualcosa di speciale, si vede fin dai primi calci al pallone. Per questo, attira l’attenzione dell’Atalanta che lo porta, nel 2016, nel proprio settore giovanile di Zingonia, fucina straordinaria di talenti. In poco tempo, diventa la stella dell’Under 17 nerazzurra, arrivando a segnare 17 gol in 26 presenze.

Kulusevski, ormai, è pronto al salto in serie A. Gasperini lo fa esordire il 20 gennaio 2019 nel 5-0 contro il Frosinone: 13 minuti in campo e un destro a giro fuori di poco. Un primo avvertimento a tutto il campionato. Nella stessa stagione, collezionerà altri due gettoni per 102 minuti complessivi in campo.

Tutti capiscono che Kulusevski è pronto a impressionare: serve solo una squadra che creda in lui e lo faccia giocare. È qui che entra in scena il Parma di D’Aversa che lo prende in prestito e lo schiera subito titolare. Contro chi? Il solito scherzo del destino: la Juventus.

Com’è ovvio che sia, contro i bianconeri Kulusevski soffre l’emozione della prima e non gioca la sua migliore partita. Un errore che non commetterà più.

D’Aversa continua a dargli fiducia, anche togliendo minuti a un investimento della società come Karamoh. Oggi possiamo dire che ha avuto ragione lui. Lo svedese, infatti, chiude il suo primo campionato da titolare con 10 gol e 9 assist in 39 partite: numeri da capogiro per chiunque, figuriamoci per un appena 20enne.

Ma al di là delle statistiche, Kulusevski impressiona per la facilità con cui sta in campo. Un talento cristallino che cattura l’attenzione di Fabio Paratici che, lo scorso gennaio, lo compra dall’Atalanta, soffiandolo all’Inter.

Per Kulusevski – ora – c’è la sfida più difficile: convincere tutti che può fare la differenza anche alla Juve. Deve ancora esordire in bianconero, ma intanto è arrivato un endorsement da un giocatore della squadra. E che giocatore.

Anche Cristiano Ronaldo ha elogiato apertamente Kulusevski: «È un grande talento, ci aiuterà a vincere. Spero di segnare tanti gol insieme». E se lo dice lui, c’è da crederci.

Juve, quanto è costato Kulusevski? Cartellino e stipendio

La Juventus ha acquistato Kulusevski lo scorso gennaio: ma quanto è costato il suo cartellino? Ci viene in soccorso il comunicato stampa della società bianconera.

«Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver perfezionato l’accordo con la società Atalanta B.C. S.p.A. per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Dejan Kulusevski a fronte di un corrispettivo di € 35 milioni pagabili in cinque esercizi.

Il valore di acquisto potrà incrementarsi di massimi € 9 milioni al maturare di determinate condizioni nel corso della durata contrattuale. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2024».

In soldoni: la Juve ha pagato Kulusevski 35 milioni + 9 di bonus in base al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi (finora sconosciuti). Un investimento notevole per un giocatore – all’epoca – non ancora 20enne e sintomatico di come il club bianconero abbia visto in lui un potenziale fuoriclasse. Un CR7 del futuro, da costruirsi in casa (ci perdonerete per il paragone).

Non ci sono ancora cifre ufficiali, invece, per quanto riguarda lo stipendio dello svedese. I rumors più accreditati parlano di un ingaggio da 2,5 milioni più bonus, in linea con la politica societaria della nuova Juve di Andrea Pirlo: giocatori giovani, talentuosi, affamati e con uno stipendio sostenibile. Anche in questo senso, il colpo Kulusevski potrebbe essere il modello da seguire per i prossimi anni.

Kulusevski, ruolo, numero di maglia e procuratore

Il ruolo in cui Kulusevski ha reso meglio finora è quello dell’esterno d’attacco destro. Grazie alla sua velocità e alla sua tecnica, in quella posizione è a tratti immarcabile. Difficile per i difensori prevedere cosa farà: da lì, infatti, può sia prendere il fondo per disegnare cross invitanti che rientrare sul suo mancino per scoccare tiri letali.

Il ruolo di esterno destro, però, potrebbe essergli conteso da un’altra stella della Juve, Paulo Dybala. Nel caso dovesse arrivare Suarez (o un’altra punta della sua caratura), l’argentino verrebbe dirottato sulla fascia, con il rischio di pestarsi i piedi con l’ex Parma.

C’è poi l’incognita modulo. Nessuno, al momento, sa come giocherà la Juve di Pirlo. I due moduli più accreditati sono il 4-3-3 (e in questo caso non ci sarebbero problemi per Kulusevski) o il 3-5-2.

Con quest’ultima alternativa, lo svedese sarebbe impiegato come mezz’ala, un ruolo che, grazie alla sua discreta fisicità, ha già ricoperto con successo sia nel Parma che nella Primavera dell’Atalanta. Occhio anche all’idea trequartista: un’altra posizione in cui Kulusevski potrebbe trovarsi a meraviglia.

C’è ancora mistero, invece, attorno al numero di maglia che indosserà. Nella Dea, Kulusevski ha vestito sia il 10 (fermo sulle spalle di Paulo Dybala) che – soprattutto – il 44, lo stesso che ha avuto al Parma. Un numero un po’ atipico, scelto dallo svedese in onore di un altro giocatore, Adnan Januzaj, ex stella del Manchester United.

«Guardavo una partita dei Red Devils con mio padre e vidi l’esordio di Januzaj con quel numero – racconterà Kulusevski anni dopo -. Giocava come se avesse dieci anni di esperienza. Mi sono detto che se un giorno fossi arrivato in prima squadra avrei giocato come lui». Un sogno avverato.

Anche per questo, tutti gli indizi portano verso il numero 44 anche in bianconero. Per ordinare la sua maglia, però, aspettate ancora l’ufficialità.

È noto, invece, il nome del suo procuratore, Stefano Sem. L’agente ha racconto così il passaggio di Kulusevski alla Juve a gennaio: «C’erano diversi club su di lui, anche stranieri. Inter? Il nome lo fate voi, poi è chiaro che ci fosse l’interesse di altre squadre, ma Dejan voleva solo la Juve». L’amore per i bianconeri e il (probabile) rifiuto all’Inter: c’è già tutto per fare di Kulusevski un idolo della tifoseria.

Kulusevski, fidanzata, sorella e Instagram

Kulusevski condivide molti scatti della sua vita privata su Instagram. Scorrendo sul suo profilo, è possibile notare come il giocatore sia molto legato alla sua famiglia (a cui è dedicato una gallery di stories) e – soprattutto – alla sorella Sandra, di quattro anni più grande.

Il rapporto fra i due è speciale: «Giocavamo a calcio insieme da piccoli. Ogni tanto mi saltava e io lo stendevo – è il ricordo di Sandra- . Il giorno del suo esordio in serie A eravamo tutti davanti alla Tv. È stato meraviglioso vederlo giocare, siamo orgogliosi».

Ma non c’è solo la famiglia nel cuore dell’ex Parma. Da poco, infatti, ha pubblicato una foto che lo ritrae con la nuova fidanzata, Eldina Vanessa Ahmic.

Un rapporto nel segno del pallone visto che anche lei è una calciatrice. Ahmic, infatti, è una centrocampista e capitano del Brommapojkarna, squadra della prima divisione svedese. Il calcio sa fare anche da Cupido.

Le immagini, poi, parlano di una grande amicizia con Joel Asoro, attaccante svedese dello Swansea e cresciuto insieme a Kulusevski ai tempi del Brommapojkarna. Un’intesa perfetta anche in campo, parola di Dejan: «A volte Joel segnava tre o quattro gol a partita, tutti grazie ai miei assist. E nel match dopo i nostri ruoli si invertivano, così lui poteva ricambiarmi il favore».

Fuori dal campo da calcio, invece, gli hobby di Kulusevski sono la Playstation e il basket, sport di cui è un grande appassionato: si è persino fatto costruire un campetto ad hoc in Macedonia, nella casa delle vacanze di famiglia.

Spesso, poi, lo si vede vestito con le maglie da gioco delle migliori squadre Nba, la lega professionistica americana. Ma lo svedese guarda anche al basket di casa nostra ed è un grande fan di Milos Teodosic, cestista della Virtus Bologna.

E chissà che, fra qualche anno, il più famoso dei due non possa essere proprio Dejan Kulusevski. Età, ruolo, stipendio e vita privata: ora sappiamo davvero tutto sulla nuova stella – si spera – della Juventus.

