Stipendi Juventus, quanto guadagnano i calciatori della Juve. Dai portieri agli attaccanti all’allenatore, ecco l’elenco degli stipendi netti dei giocatori della Juventus.

Stipendi calciatori Juventus 2020, a quanto ammontano? La Juve è la società di calcio che spende più di tutte in serie A per quanto riguarda i salari dei giocatori.

Il più pagato di tutti è Cristiano Ronaldo, ma anche i suoi compagni di squadra non se la passano certo male quanto a soldi guadagnati. Scopriamo allora quanto prende di ingaggio netto annuo ogni calciatore che milita nella squadra bianconera.

Quanto guadagnano i giocatori Juve? Elenco

Ecco l’elenco degli stipendi annui dei calciatori che fanno parte della rosa attuale della Juventus Football Club. Ve li proponiamo suddividendo gli atleti in base al loro ruolo.

Portieri

Wojciech Szczesny 3,5 milioni di euro

Gianluigi Buffon 1,5 milioni

Carlo Pinsoglio 0,3 milioni

Difensori

Mattia De Sciglio 3 milioni

Giorgio Chiellini 3,5 milioni

Leonardo Bonucci 5,5 milioni

Matthijs De Ligt 8 milioni

Alex Sandro 5 milioni

Danilo Luiz da Silva 4 milioni

Daniele Rugani 3,5 milioni

Merih Demiral 1,8 milioni

Centrocampisti

Miralem Pjanić 6,5 milioni

Sami Khedira 6 milioni

Blaise Matuidi 3,5 milioni

Aaron Ramsey 7 milioni

Juan Cuadrado 3,5 milioni

Adrien Rabiot 7 milioni

Rodrigo Bentancur 2,5 milioni

Federico Bernardeschi 4 milioni

Attaccanti

Cristiano Ronaldo 31 milioni

Paulo Dybala 7,5 milioni

Gonzalo Higuain 7,5 milioni

Douglas Costa 6 milioni

In base a queste cifre l’ammontare totale degli ingaggi netti annui, sborsati dalla Juve ai calciatori, è pari a 128,1 milioni di euro. Inoltre, anche l’allenatore della squadra Maurizio Sarri guadagna uno stipendio che gli permette di dormire sogni tranquilli, ossia 6 milioni di € a stagione.

Tanti i soldi spesi dalla Juve annualmente, ma per puntare a vincere serie A e Champions League c’è bisogno dei migliori calciatori, che costano parecchio.

Taglio stipendi calciatori juve, a quanto ammonta?

Viste le cifre riportate si può dire che i giocatori della Juve non hanno neanche lontanamente i problemi economici di molti italiani. Tuttavia hanno comunque dimostrato rispetto per la società, di cui fanno parte, venendole in contro viste le difficoltà degli scorsi mesi legate al covid-19.

La pandemia ha tenuto il calcio fermo a lungo, per questo i giocatori della Juventus, insieme a mister Sarri, hanno deciso di tagliarsi lo stipendio. Nello specifico i bianconeri hanno rinunciato spontaneamente al pagamento di 4 mensilità (marzo, aprile, maggio e giugno).

Due di queste però verranno integrate nella prossima stagione, visto che la serie A è ripresa, come da accordi. In ogni caso il bilancio 2020 della juventus ne beneficia in modo considerevole e per un ammontare totale di 90 milioni di euro.

Su alcuni giocatori questo taglio incide in modo significativo. Ad esempio CR7 ha rinunciato a 10,33 milioni di euro rispetto al suo ingaggio annuale. Ma anche l’olandese De Ligt (2,67 milioni) e gli argentini Dybala e Higuian (2,5 milioni di euro a testa) non scherzano. Per altri giocatori invece la somma totale tagliata è inferiore, ma comunque considerevole rispetto all’ingaggio percepito. Ad esempio i portieri Pinsoglio e Buffon, hanno rinunciato rispettivamente a 0,1 e 0,5 milioni.

Insomma, gli stipendi dei calciatori della Juventus sono da nababbi, ma gli atleti almeno simbolicamente hanno fatto la loro parte durante il coronavirus.

