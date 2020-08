Juventus, è Pirlo il nuovo allenatore della squadra campione d’Italia. Le ultime news sulla Juve

Andrea Pirlo è il nuovo allenaatore della Juventus. Così ha deciso il presidente Agnelli dopo aver esonerato oggi stesso l’ ex tecnico Maurizio Sarri. I dirigenti della Juve hanno ribaltato in un giorno 12 mesi trascorsi con Sarri che ha portato la squadra bianconera a vincere il nono scudetto, ma non è riuscito a portare a termine il sogno della Champions. La comunicazione ufficiale della nomina di Pirro arriverà a breve

Andrea Pirlo nuovo allenatore della Juve

Il nome di Andrea Pirlo, già nominato lo scorso 31 luglio tecnico della squadra bianconera Under 23, era tra i favoriti di Andrea Agnelli, ma anche da molti tifosi. L’incarico all’ex giocatore della Juve e Campione del mondo nel 2006 è stato affidato dal presidente della squadra solo dopo aver comunicato l’esonero di Sarri.

Ora Andrea Agnelli scommette in casa, Pirlo non ha esperienza come allenatore ma è stato, ed è tuttora considerato come uno dei migliori calciatori al mondo.

L’annuncio ufficiale della nomina di Pirlo come allenatore della prima squadra dovrebbe arrivare in serata. Tuttavia la news sul nome del nuovo allenatore della Juve è già stata riportata dalle emittenti televisive oltre che da tutta la stampa sportiva e non.

Per Andrea Pirlo arriva ora la sfida più difficile portare la squadra bianconera al successo. Quindi questo significa: decimo scudetto e Champions 2021, oltre a rinnovare la squadra. Il contratto del nuovo allenatore dura due anni e avrà scadenza il 30 giugno 2022.

La scelta di Agnelli è senza dubbio una scommeessa per la Juventus abituata a comprare e pagare a peso d’oro allenatori e i migliori calciatori sul mercato, vedi lo stipendio di Ronaldo alla Juve dal 2018, e il costo di De ligt. Tuttavia per i bianconeri questo è il progetto futuro, crescere calciatori in casa e affidarsi a chi alla squadra ha dato tanto ma che dalla Juventus ha ricevuto molto. Per l’appunto Andrea Pirlo.