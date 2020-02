Calendario Champions 2020 le partite della Juventus, dove e quando gioca la squadra bianconera. Elenco delle squadre e possibili sfidanti.

Per gli appassionati di calcio è iniziato il conto alla rovescia, dei giorni sul calendario che portano agli ottavi di finale della Champions League 2020. La coppa che vedrà all’opera le 16 migliori squadre del calcio europeo, fra cui c’è anche la Juventus, che proverà ad aggiudicarsi l’ambito trofeo.

Champions League 2020: regolamento e fase ad eliminazione diretta

La competizione entra in questi mesi nella fase ad eliminazione diretta, dopo che da settembre a dicembre si è svolta quella a gironi. D’ora in poi le squadre, accoppiate nei sorteggi di champions league, si affrontano fra di loro, in match di andata e ritorno ad eliminazione diretta, che decreteranno chi passerà il turno.

Si procederà così quindi per gli ottavi di finale, i quarti e le semifinali, fino ad arrivare alla finale, che vedrà le due sole squadre rimaste affrontarsi in gara unica. Arrivare alla finale è proprio l’obbiettivo dei bianconeri, che negli ottavi sono stati sorteggiati con i francesi del Lione. Vediamo allora, qui di seguito, quale calendario attende la Juve in questa Champions League 2020.

Calendario Champions League 2020 Juventus

Fase Champions League Date calendario (andata-ritorno) Ottavi di finale (Juventus-Lione) 26 febbraio – 17 marzo 2020 Quarti di finale 7 o 8 aprile – 14 o 15 aprile 2020 Semifinale 28 o 29 aprile – 5 o 6 maggio 2020 Finale 30 maggio 2020

Negli ottavi di finale la squadra allenata da Sarri, giocherà l’andata il 26 febbraio alle 21:00 presso il Parc Olympique Lyonnais, a Lione in Francia. Mentre il ritorno si terrà il 17 marzo alle 21:00, presso l’Allianz Stadium di Torino, la casa della Juve.

La vincente di questo doppio scontro (risultante dalla somma complessiva dei goal realizzati), si qualificherà per i quarti di finale della manifestazione, mentre l’altra verrà eliminata. A quel punto ci sarà un nuovo sorteggio che decreterà il successivo avversario da affrontare nei quarti di finale, fra quelli qualificati. In questo caso l’andata sarà il 7 o l’8 aprile e il ritorno 14 o 15 aprile 2020, in base al sorteggio.

Superando anche questo turno si accede alla semifinale (andata in programma il 28 o 29 aprile e ritorno il 5 o 6 maggio 2020). Oltrepassando anche questo ostacolo si giunge in finale di Champions League, prevista in gara unica il 30 maggio 2020, presso lo Stadio olimpico Atatürk (Istanbul).

Champions League 2020: le 16 squadre in corsa per la vittoria

Riuscirà la Juventus ad arrivare fino in fondo alla manifestazione? Questo è ciò che si augurano i suoi tifosi, tuttavia la squadra di Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala e gli altri, dovrà fare attenzione alle altre 15 squadre in lotta per il titolo.

Ricapitoliamo dunque tutte le 16 squadre ancora in corsa per la Champions League e la relativa nazionalità:

Juventus (Italia)

Napoli (Italia)

Atalanta (Italia)

Borussia Dortmund (Germania)

Lipsia (Germania)

Bayern Monaco (Germania)

Valencia (Spagna)

Barcellona (Spagna)

Atletico Madrid (Spagna)

Real Madrid (Spagna)

Paris Saint-Germain (Francia)

Lione (Francia)

Chelsea (Inghilterra)

Liverpool (Inghilterra)

Manchester City (Inghilterra)

Tottenham (Inghilterra).

Solo una fra queste si aggiudicherà la Coppa dei campioni d’Europa Se sarà o meno la Juventus a vincere lo diranno i risultati, per ora sappiamo solo quali sono le date del calendario Champions 2020 Juve e gli eventuali avversari che attendono la squadra bianconera.

