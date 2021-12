Saldi invernali 2022 Sardegna. Quando iniziano e finiscono

Saldi invernali 2022. Ecco le date di inizio e fine sconti in tutta l’isola. Calendario, durata e regole sulle vendite stabilite dalla regione.

Saldi invernali 2022. L’assessorato del Turismo e del commercio della regione Sardegna, ha comunicato le date ufficiali per gli sconti di fine stagione. Vi anticipiamo fin d’ora che si inizia il primo giorno feriale antecedente l’epifania, per poi proseguire lungo le settimane successive.

Ma vediamo nel dettaglio quando iniziano e finiscono i saldi 2022 in Sardegna, per poi passare alle regole previste per commercianti e consumatori.

Inizio saldi invernali 2022 in Sardegna, data

Nel rispetto delle disposizioni previste dal Decreto assessoriale n. 8 del 15 giugno 2011, la regione Sardegna ha scelto mercoledì 5 gennaio 2022 come primo giorno dei saldi invernali. Con questa scelta la giunta regionale si allinea con quanto deciso dalla gran parte dei territori italiani.

Quest’anno a differenza dei precedenti le date non sono state posticipate, visto che l’emergenza covid è parzialmente attenuata dalla campagna vaccinale. Tuttavia se la recente crescita dei contagi dovesse continuare, non si può escludere che la regione prenda nuovi provvedimenti sul calendario. Al momento però sono da escludere, anche perché la Sardegna è ancora in zona bianca.

Saldi 2022 Sardegna, data fine e durata

La durata degli sconti in questa regione, come riporta il sito di Confcommercio, è pari a 60 giorni. Questo significa che si potranno cogliere le offerte garantite durante il periodo di ribassi fino al 6 marzo 2022. Un lasso di tempo pari a 2 mesi, per godersi lo shopping nelle vie delle città dell’isola, da Cagliari a Sassari fino a tutte le altre.

Sconti applicati anche nei centri commerciali, con percentuali che in alcuni casi potranno arrivare o superare il 50%. Resta comunque l’invito a mantenere tutte le misure di sicurezza che conosciamo, ovvero mascherine, distanziamento e igienizzazione costante delle mani.

Saldi invernali in Sardegna, regole vendite promozionali

Per quanto riguarda le vendite promozionali, come previsto dalla Legge regionale 6 dicembre 2006, n. 17, sono vietate nei 40 giorni precedenti la data di inizio saldi. Questo significa che nei giorni restanti prima del 5 gennaio, non ci saranno offerte specifiche sui prodotti poi oggetto di sconti.

Di seguito le indicazioni e le disposizioni fornite dalla regione Sardegna, sul suo sito internet, in relazione a calendario e regole per i saldi inverno 2022.

Come visto la stagione dei saldi invernali 2022 in Sardegna inizierà il 5 gennaio 2022 e terminerà il 6 marzo. Niente vendite promozionali nel periodo antecedente l’avvio degli sconti. Il tutto salvo novità sui contagi da covid, che almeno per il momento, sembrano sotto controllo sull’isola.

