Saldi invernali Milano e Lombardia 2022. Data inizio e durata

Saldi invernali 2022 Lombardia. Quando iniziano e quanto durano i saldi a Milano e in tutta le regione. Calendario date e regole vendite.

Saldi invernali 2022. La regione Lombardia, in base a quanto prevede la DGR 14 dicembre 2011, n. IX/2667, ha fissato come data di inizio saldi 2022 il giorno precedente all’epifania. Mentre la durata massima di questo periodo ammonta a 60 giorni.

Entriamo allora nel dettaglio di tutte le date da segnare in calendario per approfittare degli sconti, ma anche sulle regole da rispettare.

VEDI ANCHE: SALDI INVERNALI 2022 CALENDARIO DATE TUTTE LE REGIONI

Inizio saldi invernali 2022 Milano e Lombardia

A Milano e in tutta la Lombardia, i saldi invernali inizieranno mercoledì 5 gennaio 2022. Questa data è quella tipicamente prevista in questo territorio e si allinea con le scelte fatte dalla conferenza delle regioni e delle province autonome.

Quindi dal giorno prima della befana, passeggiando per le vie dello shopping lombarde troverete sconti su capi di abbigliamento e non solo. Inizialmente gli sconti saranno contenuti per poi crescere man mano, ma le occasioni ci saranno fin da subito.

Quando finiscono i saldi 2022 in Lombardia

La durata prevista per il periodo degli sconti invernali è pari a 60 giorni. Ciò significa che i saldi in questa regione termineranno il 5 marzo 2022. Durante questi 2 mesi chi vive a Milano, ma anche Brescia, Bergamo e tutte le altre località lombarde, potrà acquistare una varietà di prodotti a prezzi scontati.

Come previsto dall’articolo 116, comma 2 della l.r. n. 6/2010, c’è il divieto vendite promozionali nei 30 giorni precedente la data ufficiale di inizio ribassi. Questo significa che negli ultimi giorni del mese di dicembre e nei primi di gennaio non ci saranno promozioni.

Trovate qui di seguito tutte le altre informazioni fornite dal sito della regione Lombardia sui saldi invernali 2022.

CALENDARIO E NOVITA' SALDI 2022 REGIONE LOMBARDIA

Regole e obblighi saldi invernali 2022 Lombardia

Per la prossima sessione di saldi invernali, valgono sempre alcune regole a tutela dei consumatori. In particolare accanto ai prodotti in saldo, i commercianti sono obbligati ad esporre il prezzo iniziale e la percentuale dello sconto. Le informazioni fornite nelle vetrine e all’interno del negozio devono essere chiare ed inequivocabili.

La merce in saldo deve essere separata da quella su cui non sono applicati sconti. Inoltre, se il prodotto dovesse risultare difettoso, il consumatore ha diritto alla sostituzione o al rimborso dell’importo pagato, ma solo dietro presentazione dello scontrino d’acquisto.

Infine, non bisogna dimenticare di rispettare ancora le regole anti contagio, che ormai abbiamo imparato a conoscere. Al fine di garantirsi momenti di svago e shopping a prezzi scontati, ma in piena sicurezza.

Abbiamo visto le date di inizio e fine saldi 2022 a Milano e in Lombardia. In sintesi iniziano il 5 gennaio e finiscono il 5 marzo, mentre non saranno possibili vendite promozionali nei 30 giorni precedenti.

VEDI ANCHE: