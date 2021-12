Saldi invernali Liguria 2022. Quando iniziano e quanto durano

Saldi invernali 2022 in Liguria. Ecco le date di inizio e fine saldi a Genova e in tutta la regione. Calendario, durata e regole sconti.

Saldi invernali Liguria 2022. La giunta regionale del governatore Toti, in attuazione della legge regionale n.1/2007, ha definito le date di inizio saldi di gennaio. Si parte il giorno feriale precedente alla befana e si prosegue per varie settimane.

Vediamo nel dettaglio le scelte della regione, su inizio e fine saldi 2022, ma anche le regole in materia di vendite promozionali.

Inizio saldi invernali Genova e Liguria 2022

Il giorno di inizio saldi 2022 in tutta la Liguria, è quello di mercoledì 5 gennaio. Questa la scelta della giunta ligure e dell’assessore al commercio, sentito il parere degli operatori e tenuto conto delle indicazioni della conferenza delle regioni e province autonome.

I ribassi saranno disponibili nei negozi di città come Genova, La Spezia, Sanremo e via dicendo. Solitamente le percentuali all’inizio sono più contenute, per poi salire dopo le prime settimane. Ma non sempre è così, quindi tenete d’occhio le scarpe o quel vestito che vi piace, per acquistarlo non appena verranno applicati gli sconti.

Quando finiscono i saldi 2022 in Liguria

Gli sconti stagionali termineranno venerdì 18 febbraio 2022, come stabilito da apposita delibera regionale. Questo significa che la durata degli sconti ammonta a 45 giorni nel complesso. Quindi, chi vive in Liguria o la visiterà potrà approfittare dei ribassi per quasi tutto il mese di gennaio e per oltre la metà di quello di febbraio 2022.

Ricordiamo che attualmente la Liguria è in zona gialla. Questo non pregiudica la possibilità di fare acquisti (ma bisogna sempre rispettare le norme anti contagio) e non influenza per ora il calendario dei saldi. Tuttavia in caso di peggioramento significativo dei contagi e di passaggio alla zona arancione, le cose potrebbero cambiare. Ad oggi però restano confermate le date stabilite dalla giunta regionale.

Saldi 2022 in Liguria regole sulle vendite

Per quanto riguarda le vendite promozionali, come riporta l’avviso della regione sul suo sito internet, sono vietate nei 40 giorni antecedenti l’inizio dei saldi. Si tratta quindi di un periodo leggermente più lungo rispetto a quanto previsto in altri territori.

Inoltre, 3 giorni prima dell’avvio dei saldi i commercianti devono esporre un cartello ben visibile che annuncia il loro inizio. Senza dimenticare che le vetrine devono esporre prezzi iniziali, percentuali di sconti e costo finale delle merce in saldo a tutela dei consumatori.

Queste e tutte le altre regole, incluso il calendario saldi inverno 2022, sono contenute nel seguente avviso disponibile in formato pdf da scaricare, tratto dal portale della regione.

Come visto i saldi invernali 2022 a Genova e in Liguria inizieranno il 5 gennaio per concludersi il 18 febbraio. Ma è importante fare attenzione alle regole anti contagio per evitare nuovi cambi di colore.

