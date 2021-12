Saldi invernali 2022 Toscana e Firenze. Data inizio e fine

Saldi invernali 2022 in Toscana. Ecco quando iniziano e quanto durano i saldi a Firenze e nel resto della regione. Date calendario e vendite promozionali.

Saldi invernali 2022 Toscana. L’assessore al commercio della giunta regionale Leonardo Marras, ha annunciato le date stabilite per l’inizio e la fine degli sconti stagionali. Vi anticipiamo che inizieranno a ridosso dell’epifania, per poi proseguire nelle settimane seguenti.

Vediamo nel dettaglio il calendario dei saldi in Toscana, ma anche le regole stabilite sulle vendite e non solo.

Inizio saldi invernali 2022 Toscana

La giunta regionale Toscana, con apposita delibera, ha fissato in mercoledì 5 gennaio 2022 la data di inizio saldi invernali. La scelta rispetta le indicazioni fornite dalla conferenza delle regioni, che ha scelto il giorno precedente l’epifania per dare al via allo shopping a prezzi scontati.

Quindi i residenti della regione e tutti coloro che la visiteranno, dal 5 gennaio troveranno offerte nei negozi presenti nelle vie dello shopping. A Firenze e non solo, ma anche nei centri commerciali.

Saldi Firenze 2022 data fine e durata

I saldi invernali potranno proseguire per 60 giorni rispetto alla data iniziale, secondo quanto stabilito dalla regione. Questo significa che la durata degli sconti a Firenze, Livorno, Siena e le altre località della regione sarà di 2 mesi.

A conti fatti quindi la fine dei saldi in Toscana è prevista per domenica 6 marzo 2022, ipotizzando un periodo continuativo dei ribassi. A seconda dei casi poi, i commercianti potranno anche decidere di terminare prima il periodo. Per questo il consiglio è quello di non lasciarvi sfuggire ciò che vi interessa una volta iniziati i ribassi.

Toscana saldi 2022 regole e vendite promozionali

Per quanto riguarda le vendite promozionali, sono vietate nei 30 giorni precedenti il primo giorno dei saldi invernali 2022. Lo ha confermato l’assessore al commercio toscano, dichiarando: “non ci saranno deroghe, motivate l’anno scorso per via delle restrizioni imposte dalla diffusione della pandemia da coronavirus“.

Quindi la regione ha definito date e regole certe per il commercio invernale 2022. Ma ci sono anche le norme anti contagio da continuare a rispettare per garantirsi uno shopping non solo divertente, ma anche sicuro. Quindi distanze e mascherine da indossare sempre nei negozi. Inoltre, a Firenze è previsto l’obbligo di indossarla anche all’aperto attualmente, ma solo nelle zone più a rischio assembramenti individuate dal comune.

Regione Toscana calendario saldi

Di seguito il comunicato della regione Toscana sul calendario dei saldi 2022, tratto direttamente dal suo sito internet, con tutte le specifiche.

DATE SALDI INVERNALI 2022 REGIONE TOSCANA

Abbiamo visto quando iniziano e finiscono i saldi invernali 2022 a Firenze e in tutta la Toscana. In breve, la partenza è fissata per il 5 gennaio, mentre la durata complessiva sarà di 60 giorni. Per il resto non ci saranno vendite promozionali antecedenti questo periodo e ricordate di fare attenzione alle regole anti covid.

