Inizio saldi invernali 2022 in Emilia Romagna. Calendario, regole e quanto durano

Saldi invernali, data inizio in Emilia Romagna, calendario e informazioni sul periodo promozionale.

Quando iniziano e quando finiscono i saldi invernali in Emilia Romagna? Le date sono queste: dal 5 gennaio 2021 al 5 marzo 2021, ovvero sessanta giorni in tutto. Queste le date dei saldi secondo il comunicato ufficiale della regione Emilia-Romagna.

Nei 30 giorni prima dell’inizio dei saldi sono vietate le promozioni per quanto riguarda abbigliamento e accessori, calzature, pelletteria, tessuti, biancheria intima.

Così ha spiegato l’assessore regionale al Commercio, Andrea Corsini:

“Superate le deroghe dello scorso anno che avevamo adottato per permettere alle imprese di recuperare la stagione autunno-inverno 2020 penalizzata dalle misure di contenimento della pandemia si torna anche in questo settore alla normalità. Una decisione che abbiamo condiviso con le altre Regioni italiane, Federmoda e le associazioni di categoria del settore, visti i buoni risultati registrati in questa prima fase di ripartenza”.

Saldi inverno 2022, sempre nel rispetto delle norme anti covid

Dunque anche in Emilia Romagna ci sarà un “ritorno alla normalità” con sessanta giorni di saldi e vendite promozionali dal giorno prima dell’epifania, 5 gennaio, per due mesi, ovvero fino al 5 marzo 2021.

Questo ritorno alla normalità non significa ovviamente che verranno meno le regole anti-covid. Restano le regole base come il distanziamento personale minimo di un metro, evitare la calca e gli assembramenti, l’uso corretto della mascherina e dei gel igienizzanti, e così via.

Nei negozi di Bologna, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Ravenna, Ferrara, Rimini e tutte le altre città ci saranno sconti e promozioni su ogni genere di prodotto esattamente per sessanta giorni, ovvero per circa otto settimane.

Quando conviene approfittare di sconti e saldi in Emilia Romagna?

Quando conviene approfittare di sconti e saldi in Emilia Romagna? Come nelle altre regioni di solito all’inizio del periodo promozionale i ribassi sono più contenuti, per poi aumentare con il passare dei giorni fino anche al 50%. Per questo si consiglia di attendere, visto che all’inizio gli sconti sono tendenzialmente intorno al 30%, ma anche di non attendere troppo per acquistare ciò che vi interessa, perché i prodotti poi finiscono.

Ricapitolando dunque il periodo dei saldi invernali 2021 in Emilia Romagna è dal 5 gennaio – questa la data di inizio – al 5 marzo 2021. Come sempre i negozianti sono tenuti a mostrare il prezzo originale e lo sconto applicato.

