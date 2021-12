Saldi invernali 2022 Roma e Lazio. Data inizio e fine

Inizio saldi invernali 2022 Roma e Lazio. Ecco quando iniziano e quanto durano gli sconti in tutta la regione. Calendario e regole vendite promozionali.

Inizio saldi invernali 2022. La regione Lazio ha stabilito la data di partenza della nuova stagione di sconti, che ci saranno come ogni anno a partire da gennaio. Questa volta, a differenza del 2021, non ci sono grossi dubbi sul regolare svolgimento dei ribassi nei negozi.

Vediamo allora da quando iniziano i saldi 2022 per le vie di Roma e in tutte le altre città del Lazio, secondo le decisioni regionali.

Data ufficiale inizio saldi invernali a Roma e nel Lazio

Con apposita delibera, la giunta regionale del Lazio ha fissato come giorno di inizio dei saldi invernali mercoledì 5 gennaio 2022. Questa decisione è stata presa dopo un confronto con le associazioni di categoria, come riporta il sito internet della Regione.

La data scelta in questo caso si allinea con quella definita in conferenza delle regioni e province autonome. Vale a dire il primo giorno feriale antecedente all’Epifania (6 gennaio). Insomma, per dirla in modo semplice dal giorno prima della befana, chi vive in questa regione troverà nei negozi già promozioni e ribassi con percentuali significative.

Fine saldi invernali 2022 Lazio e durata

La durata del periodo degli sconti sarà pari a 6 settimane, come stabilito dalla disposizione regionale. A conti fatti, questo significa che la fine dei saldi è prevista per il 16 febbraio 2022.

In questo lasso di tempo a Roma e nelle altre località del Lazio, i residenti o i turisti potranno fare shopping a prezzi più convenienti del solito. Questo sia per quanto riguarda l’abbigliamento, che la tecnologia e tutti gli altri ambiti. Nelle vetrine dei negozi si troveranno i prezzi originari dei prodotti, gli sconti applicati e il costo finale.

Di solito all’inizio del periodo i ribassi sono più contenuti, per poi salire con il passare dei giorni fino anche al 50% in alcuni casi. Per questo il consiglio è quello di attendere, ma non troppo per acquistare ciò che vi interessa.

Saldi e vendite promozionali Rome e Lazio, informazioni

Come previsto dalla normativa regionale del Lazio, sono invece vietate le vendite promozionali nei 30 giorni precedenti l’inizio degli sconti. Quindi nei giorni restanti di dicembre 2021, non ci saranno sconti appositi nei negozi presenti sul territorio di tutta la regione.

Ovviamente anche quest’anno bisognerà proseguire con il rispetto delle norme anti contagio. Perché se è vero che la pandemia da covid è più gestibile, rispetto al passato, è altrettanto vero che bisogna ancora fare attenzione. Quindi non dimenticate:

rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro

uso corretto delle mascherine

disinfettazione costante delle mani.

Trovate ogni altra informazione al riguardo nel provvedimento della regione qui allegato.

Queste in sostanza tutte le informazioni sui saldi invernali 2022 a Roma e nel Lazio. Come visto iniziano il 5 gennaio e finiscono il 16 febbraio, per un periodo che si preannuncia all’insegna dello svago e delle convenienza.

