Inizio saldi invernali 2022 Veneto. Calendario e durata

Saldi invernali 2022 in Veneto. Data inizio e fine sconti in tutta la regione. Calendario, regole vendite promozionali e normativa.

Inizio saldi invernali 2022 Veneto. La giunta regionale del governatore Luca Zaia ha stabilito le date in cui si svolgeranno gli sconti di fine stagione invernali. Vi anticipiamo subito che si inizia il giorno prima della befana e si prosegue nelle settimane successive.

Vediamo nel dettaglio quando iniziano e finiscono i ribassi in questa regione, ma anche quali sono le regole previste in relazione alle vendite.

Quando iniziano i saldi a gennaio 2022 in Veneto

La data di inizio scelta dalla regione è quella di mercoledì 5 gennaio 2022. Il giorno di partenza della nuova stagione dei saldi scelta in Veneto è la stessa prevista in altre zone d’Italia. Il motivo è legato alle indicazioni fornite dalla conferenza delle regioni e delle province autonome, che ha deciso di partire il giorno prima dell’epifania.

Quindi dal 5 gennaio, nei negozi di Venezia, Verona e tutte le altre località venete, troverete ribassi nei singoli negozi o nei centri commerciali. Inizialmente le percentuali applicate potranno essere intorno al 20-30% per poi crescere col passare dei giorni fino al 50% e oltre.

Saldi invernali 2022 Veneto, data fine e durata

Come previsto dalla delibera regionale i saldi invernali termineranno il 28 febbraio 2022. In altre parole la durata dei ribassi sarà di poco inferiore alle 8 settimane. Per quasi 2 mesi si potranno approfittare delle promozioni sui capi di abbigliamento, i prodotti di elettronica e molto altro.

Quindi se avete in mente di togliervi qualche sfizio, potete già iniziare a pensare a cosa acquistare, in modo da perfezionare l’acquisto con l’arrivo degli sconti. Il consiglio però è quello di non attendere troppo, per non rischiare che ciò che vi interessa si esaurisca. Di seguito il comunicato della regione, sul calendario saldi, dove troverete anche eventuali aggiornamenti.

CALENDARIO SALDI INVERNALI 2022 REGIONE VENETO

Regole saldi 2022 regione Veneto

Le regole del commercio della regione Veneto (delibera 28 giugno 2013 n.1105), prevedono il divieto di vendite promozionali nei 30 giorni precedenti l’avvio degli sconti. Questo significa che durante i restanti giorni del mese di dicembre e per i primi di gennaio, non si troveranno promozioni nei negozi sparsi sul territorio regionale.

In relazione invece alle regole sul commercio, esiste una normativa presente sul sito internet della regione, che trovate di seguito allegato.

REGOLE SALDI COMMERCIO REGIONE VENETO

In aggiunta ovviamente valgono le regole presenti a livello nazionale sul commercio, dall’esposizione dei prezzi al cambio merci. Senza dimenticare il rispetto delle norme anti contagio, sempre importanti per un shopping in sicurezza.

Queste le date di inizio e fine saldi invernali 2022 in Veneto. In sintesi, partono mercoledì 5 gennaio e terminano lunedì 28 febbraio, periodo nel quali gli sconti toccheranno punte significative. Non sono possibili invece vendite promozionali nei 30 giorni precedenti.

