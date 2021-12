Saldi invernali 2022 Campania e Napoli. Quando iniziano e quando finiscono

Saldi invernali 2022 in Campania. Data inizio e durata dei saldi a Napoli e nel resto della regione. Calendario sconti e regole vendite.

Saldi invernali 2022 Campania. La giunta regionale, con delibera n.550 del 30/11/2021 ha stabilito il calendario degli sconti per la stagione invernale, dopo un confronto con le associazioni di categoria.

Ecco allora quali sono le date di inizio e fine saldi 2022, ma anche le regole previste dalla regione sulle vendite per i commercianti.

Quando iniziano i saldi invernali 2022 in Campania?

La data di partenza decisa dalla regione è quella di mercoledì 5 gennaio 2022. Questa scelta è stata presa in attuazione dell’art. 43 della LR n. 7/2020 e in accordo con quanto stabilito dalla conferenza di regioni e province autonome. In questo frangente infatti si era deciso come primo giorno di sconti, la viglia dell’epifania.

Ciò significa che a partire dal 5 gennaio, per le vie di Napoli, Salerno o delle altre località su questo territorio, troverete sconti nelle vetrine dei negozi. Senza dimenticare che i ribassi, che talvolta potranno arrivare fino al 50%, saranno disponibili anche nei centri commerciali sparsi entro i confini regionali.

Saldi inverno 2022 Campania, data fine e durata

In base al provvedimento della giunta la fine dei saldi invernali è prevista per il primo marzo 2022. Questo significa che i residenti della regione e tutti coloro che la visiteranno, avranno a disposizione 8 settimane per fare acquisiti a prezzi di saldo. Poco meno di 2 mesi quindi per trovare l’affare giusto.

Come riporta il documento della delibera, la regione si riserva la possibilità di intervenire per eventuali modifiche alle date, in considerazione dell’evoluzione dei contagi da covid-19. Qui allegato trovare la comunicazione presente sul sito dell’istituzione e pubblicata sul BURC, con tanto di allegato in formato pdf da scaricare.

CALENDARIO SALDI INVERNALI 2022 CAMPANIA

Saldi 2022 Napoli e Campania regole

Per quanto riguarda le vendite promozionali, al momento la regione non ha dato esatta indicazione. Ricordiamo che per uno shopping divertente, ma soprattutto sicuro, è ancora necessario seguire le norme anti contagio ormai note. Mentre per quanto riguarda quelle dello shopping in saldo, i commercianti sono obbligati a:

esporre il prezzo iniziale e quello scontato della merce

separare la merce in saldo da quella che non lo è

cambiare i prodotti eventualmente difettosi dietro presentazione dello scontrino.

Queste le informazioni utili sulle date di inizio e fine saldi invernali 2022 in Campania. In sintesi, il primo giorno è mercoledì 5 gennaio, mentre l’ultimo è fissato per martedì primo marzo 2022. Durante questo periodo gli sconti saranno invitanti a Napoli come nel resto della regione.

