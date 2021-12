Saldi invernali 2022 Piemonte e Torino. Quando iniziano e quanto durano

Inizio saldi invernali 2022 Piemonte. Date e durata saldi a Torino e in tutta la regione. Calendario sconti e regole vendite promozionali.

Saldi invernali 2022 in Piemonte. La giunta regionale ha approvato la data di inizio degli sconti di gennaio, che permetteranno a chi vive a Torino o in altre località piemontesi, di fare acquisti a prezzi ribassati.

Vediamo quindi il calendario saldi 2022 della regione. Inclusa la durata e le regole da rispettare sulle vendite.

Regione Piemonte saldi invernali 2022 data inizio

Nel rispetto del D.G.R. n. 3-8048 del 12 dicembre 2018, la regione ha scelto mercoledì 5 gennaio 2022 come primo giorno dei saldi invernali 2022. La decisione della giunta del governatore Cirio rispetta l’accordo della conferenza delle regioni e province autonome, che prevede l’inizio saldi il giorno prima dell’epifania.

Il Piemonte si allinea quindi con altre regioni nella scelta della di questa data. Quindi gli abitanti di Torino (o chi si trova in vacanza) in una delle località piemontesi, troverà sconti che potranno arrivare anche al 50% dal 5 gennaio in poi. Sia nei negozi che nei centri commerciali.

Saldi 2022 Torino e Piemonte, data fine e durata

Come stabilisce l’art. 14 della L.R. n. 28 del 12 novembre 1999 la durata dei saldi invernali in questa regione è pari a 8 settimane, anche non continuative. Sarà poi il comune di riferimento a definire la scansione temporale delle otto settimane. Di conseguenza i commercianti saranno vincolati a rispettare le indicazioni fornite.

In linea generale però, ipotizzando 8 settimane consecutive di durata, i saldi invernali 2022 in Piemonte termineranno il 2 marzo 2022. Ma come detto in alcuni comuni le date potrebbero essere diverse, anche se difficilmente si discosteranno molto da questo calendario.

Saldi 2022 divieto vendite promozionali Piemonte

Per quanto riguarda le vendite promozionali, sono vietate nei 30 giorni precedenti la data di inizio dei saldi invernali. Quindi dal 6 dicembre fino al 4 gennaio non si troveranno promozioni su capi di abbigliamento o altri prodotti nei negozi di Torino, Novara, Biella e via dicendo.

La decisione della giunta regionale è stata di tornare alla normalità, dopo la sospensione del divieto adottata lo scorso anno, a causa dell’emergenza sanitaria. La decisione è arrivata dopo un coordinamento interregionale con le commissioni del commercio e un confronto con gli operatori.

Al riguardo il presidente della terza commissione Claudio Leone ha spiegato: “le vendite promozionali ritengo favoriscano i grandi gruppi a danno delle piccole realtà. Vietarle è una garanzia di marginalità agli imprenditori commerciali, che sono arteria dell’economia piemontese. Per questo auspico controlli adeguati e una ripresa del commercio a Natale e durante i saldi“.

Di seguito l’avviso regionale con tutte le informazioni su calendario e regole saldi invernali 2022, disponibile in formato pdf da scaricare.

Abbiamo visto quando iniziano e quando finiscono i saldi 2022 a Torino e in Piemonte. Ricapitolando, si parte il 5 gennaio per una durata di 8 settimane, anche non consecutive. Vietate invece le vendite promozionali.

