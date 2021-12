Inizio saldi invernali 2022 in Calabria. Calendario sconti e durata

Saldi invernali Calabria 2022. Data inizio e durata saldi di fine stagione in tutta la regione. Calendario e informazioni utili sulle vendite.

Inizio saldi invernali 2022 in Calabria. Nella prima settimana di gennaio partiranno i saldi di fine stagione nella varie regioni italiane, inclusa quella calabrese, con la giunta che ha stabilito il calendario e la durata dei ribassi.

Ecco allora le date di inizio e fine saldi inverno 2022 in Calabria, ma anche le regole sulle vendite.

VEDI ANCHE: SALDI INVERNALI 2022 DATE INIZIO REGIONE PER REGIONE

Quando iniziano i saldi invernali 2022 in Calabria?

Il giorno di inizio saldi 2022 in Calabria è mercoledì 5 gennaio, vale a dire il giorno prima dell’epifania. Questa data è la stessa scelta da buona parte dei territori italiani, in osservanza delle indicazioni fornite dalla conferenza delle regioni in materia di commercio.

A partire da questo giorno quindi saranno disponibili ribassi sui prezzi di capi di abbigliamento e tanti altri prodotti. Le percentuali applicate saranno visibili nelle vetrine dei negozi sparsi per le vie di Reggio Calabria, Cosenza e altre località presenti sul territorio regionale.

Quando terminano i saldi 2022 in Calabria

Come comunicato dalla regione e da Confcommercio locale, la durata degli sconti sarà di 60 giorni complessivi. Questo significa che i saldi invernali finiranno il 6 marzo 2022. A conti fatti saranno 2 i mesi a disposizione dei residenti e non solo, per trovare l’affare giusto a prezzo scontato.

Attualmente la regione Calabria è in zona gialla e questo non influisce sul normale svolgimento delle vendite. Tuttavia se la situazione dei contagi dovesse peggiorare, non si può escludere che la giunta apporti delle modifiche alle date. Al momento però il calendario saldi invernali 2022 è confermato.

Saldi Calabria 2022, regole sulle vendite e altre info

Oltre a inizio e fine saldi, la regione ha definito una serie di regole da rispettare in tema di vendite. Nello specifico:

cambi, salvo che il prodotto non sia danneggiato, la possibilità di cambio è a discrezione del negoziante

Pagamenti, i commercianti devono accettare quelli effettuati tramite carte di credito.

Prezzi, da indicare sia quelli inziali che quelli finali, oltre alla percentuale di sconto applicata.

Queste le regole principali sulle vendite, ma per approfondimenti, vi consigliamo di leggere la seguente guida di Confcommercio della provincia di Cosenza.

SALDI INVERNALI 2022 CALABRIA DATE E REGOLE

Come abbiamo visto i saldi invernali 2022 in Calabria iniziano il 5 gennaio e finiscono il 6 marzo. In questi 60 giorni si troveranno sconti e occasioni nei negozi della regione, ma vi invitiamo a continuare ad osservare le norme anti covid, per godervi questo momento di svago in sicurezza.

VEDI ANCHE: