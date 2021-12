Inizio saldi invernali 2022 Sicilia. Date e durata

Inizio saldi invernali 2022 in Sicilia. Quando iniziano e quanto durano gli sconti sull’isola. Calendario regionale date, durata e regole.

Inizio saldi invernali 2022. La regione Sicilia, con apposito decreto ha stabilito la data di partenza dei saldi, che sarà anticipata rispetto a gran parte delle altre. Inoltre sono state decise anche durata e regole sulle vendite.

Ecco allora quando iniziano e terminano i saldi 2022 in Sicilia e quali sono le decisioni sulle vendite promozionali.

Sconti invernali 2022 Sicilia data inizio

La giunta regionale siciliana, con decreto firmato il 15 dicembre 2021, ha deciso di iniziare i saldi invernali il 2 gennaio 2022. Il provvedimento dell’assessore regionale alle attività produttive, Mimmo Turano, stabilisce quindi una data anticipata dell’inizio degli sconti in Sicilia.

Questa scelta è arrivata per soddisfare la richiesta delle associazioni di categoria. L’anno scorso la regione aveva iniziato il 7 gennaio con i saldi, in virtù delle limitazioni e dei divieti allora presenti per imprese e cittadini, a causa dell’emergenza covid. Oggi la situazione è migliorata, per questo la regione ha deciso di iniziare prima, ovvero il giorno dopo capodanno e 3 giorni in anticipo rispetto a molti altri territori italiani.

Quando finiscono i saldi invernali 2022 in Sicilia

Come prevede l’ordinanza delle regione, gli sconti d’inverno 2022 in Sicilia finiranno il 15 marzo 2022. Questo significa che la durata delle offerte sarà superiore a 2 mesi. In questo lasso di tempo i residenti e tutti coloro che visiteranno l’isola, potranno approfittare di prezzi scontati nei negozi.

Da Palermo a Catania, passando per Messina e ogni altra località siciliana, gli sconti non mancheranno. Come sempre verranno esposti nelle vetrine dei negozi, con apposita indicazione del prezzo iniziale e di quello scontato, con tanto di percentuale applicata. Dapprima saranno contenute, per poi arrivano fino al 50% e oltre man mano che passano i giorni.

Saldi 2022 in Sicilia, calendario e regole

L’assessore Turano ha commentato così le scelte fatte dalla regione: “Ho voluto accogliere le richieste delle associazioni dei commercianti, che conoscono bene l’andamento del mercato in questo particolare momento, e fissare un’anticipazione della data per favorire le vendite al dettaglio“.

Di seguito l’avviso fornito dalla regione con tutte le indicazioni sul calendario saldi invernali 2022 che vi abbiamo fin qui riportato.

DATE INIZIO E FINE SALDI INVERNALI 2022 REGIONE SICILIA

Come visto i saldi invernali 2022 in Sicilia inizieranno il 2 gennaio (in anticipo rispetto ad altre regioni) e termineranno il 15 marzo. In questi 2 mesi abbondanti i siciliani potranno approfittare di ribassi su abbigliamento, elettronica, prodotti per la casa e molto altro.

