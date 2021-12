Saldi invernali 2022 Marche. Data inizio e fine

Saldi invernali regione Marche. Quando iniziano e quanto durano i saldi 2022 ad Ancona e in tutta la regione. Calendario sconti e regole vendite.

Saldi invernali 2022. La regione Marche, con delibera n.1358 del 15 novembre 2021, ha stabilito le date di inizio e fine sconti invernali. Si partirà nel primo giorno feriale antecedente l’epifania, per poi proseguire nelle settimane successive.

Entriamo allora nel dettaglio del calendario saldi 2022 Marche, con date, regole e decisioni sulle vendite promozionali.

Inizio saldi invernali 2022 Marche, data

La giunta regionale ha scelto mercoledì 5 gennaio 2022 come primo giorno dei saldi. Sarà quindi il giorno prima della befana, quello che darà il via alle vendite di fine stagione in questa regione.

Si tratta della stessa data scelta fatta da buona parte dei territori italiani, come indicato dalla conferenza delle regioni e delle province autonome. Quindi a pochi giorni dall’inizio del nuovo anno si troveranno già sconti in giro per i negozi di Ancona, Ascoli e delle altre località della regione. Il consiglio è quello di adocchiare fin da ora cosa acquistare, per poi approfittare dei ribassi.

Quando finiscono i saldi 2022 nella regione Marche?

Come previsto dal provvedimento regionale, i saldi invernali dureranno fino al primo marzo 2022. Ciò significa che la durata del periodo di sconti è di 8 settimane, comprendendo oltre a gennaio anche per intero il mese di febbraio 2022.

Queste le decisioni prese, sulle date di inizio e fine saldi dalla regione. Ovviamente la speranza è che l’emergenza covid non influisca su questo calendario e che non siano necessari nuovi provvedimento. Ricordiamo che attualmente le Marche sono in zona gialla, ma questo non pregiudica il regolare svolgimento delle attività nei negozi per le vendite. Tuttavia se la situazione epidemiologica dovesse peggiorare, con l’ingresso della regione in zona arancione o rossa, allora potrebbero esserci delle modifiche. Ma ad oggi le date restano quelle indicate.

Saldi invernali 2022 Marche, regole vendite promozionali

Abbiamo visto quando iniziano e finiscono i saldi invernali 2022 nella regione Marche, covid permettendo. Oltre a queste date, la giunta regionale ha stabilito le regole da rispettare in tema di vendite promozionali. Queste, in base agli articoli 49 e 51 della Legge regionale 22/2021, prevedono il divieto degli sconti nei 30 giorni precedenti l’inizio dei saldi. In altre parole nel periodo che va da qui al 5 gennaio 2022, non ci saranno offerte ad hoc nei negozi o nei centri commerciali presenti sul territorio regionale.

Il provvedimento stabilisce anche che i commercianti non hanno l’obbligo della preventiva comunicazione al comune competente. Di seguito trovate la delibera regionale in formato pdf da scaricare, con tutte le decisioni e le regole per i saldi di fine stagione.

CALENDARIO SALDI INVERNALI 2022 MARCHE

E’ tutto su inizio e durata saldi invernali 2022 nella regione Marche. Per evitare che la pandemia influenzi il corretto svolgimento delle vendite, ricordate sempre il rispetto delle norme anti contagio.

