Inizio scuola 2022-23 Piemonte. Quando si torna a scuola a settembre

Quando inizia la scuola a settembre in Piemonte? Date primo e ultimo giorno di scuola a Torino. Calendario scolastico 2022 2023 Pdf da scaricare.

Inizio scuola 2022-23. In Piemonte il nuovo anno scolastico comincia poco prima della metà di settembre 2022 e si conclude a giugno 2023, in base a quanto stabilito dalla giunta regionale. Tuttavia durante l’anno sono previsti alcuni ponti e festività.

Ecco allora quando iniziano e quando terminano le scuole in Piemonte, secondo il calendario scolastico.

Data inizio scuola settembre 2022 Torino e Piemonte

Il primo giorno di scuola in Piemonte è previsto per lunedì 12 settembre 2022, per le istituzioni di ogni ordine e grado. La data è simile a quella scelta da altre regioni confinanti, come ad esempio la Lombardia. Dopo le vacanze estive quindi gli studenti che frequentano le scuole a Torino e nelle altre località piemontesi, riprenderanno le lezioni prima della metà di settembre.

Questa scelta è stata condivisa in Conferenza per il diritto allo studio e la libera scelta educativa, come comunicato dalla giunta regionale del governatore Alberto Cirio. Inoltre, è stata confermata la cosiddetta clausola di salvaguardia delle lezioni, tramite cui in presenza di un crescita di casi covid e chiusure, potranno essere soppresse le festività di carnevale 2023, per recuperare eventuali giorni di lezione persi.

Quando finiscono le scuole 2023 in Piemonte

L’ultimo giorno di scuola è fissato per il 10 giugno 2023 per le elementari, medie e superiori. Si tratta di un sabato, a chiusura della seconda settimana di giugno (la prima per intero). Quindi, anche grazie all’eventuale attivazione delle clausole di salvaguardia prima citate, in Piemonte sono garantiti oltre 200 giorni di lezione per quest’anno.

Viceversa nelle scuole d’infanzia l’attività didattica termina il 30 giugno 2023, quindi in questo caso il numero totale di giorni in calendario è maggiore. Come accade tutti gli anni le materne chiudono più tardi per dare tempo alle famiglie di organizzare al meglio gli impegni fra lavoro e figli.

Festività e ponti a.s. 2022/2023 Piemonte, elenco

Di seguito tutti i periodi di vacanza previsti durante l’anno scolastico 2022 2023 in Piemonte:

1° novembre: festa di ognissanti

8-9-10 dicembre 2022: Ponte festa dell’Immacolata

dal 24 dicembre 2022 al 7 gennaio 2023: vacanze natalizie

20-21 febbraio: festa di Carnevale

dal 6 all’11 aprile: festività di Pasqua

25 aprile: festa della liberazione

1 maggio: festa dei lavoratori

2 giugno: festa della Repubblica.

Eventuali altri giorni in cui gli studenti potranno restare a casa, dipendono dalla festa del patrono locale. In questo caso non c’è una data univoca per tutti, dato che dipende dal comune in cui si trova la scuola. Trovi qui il calendario a.s. 2022/23 disponibile anche in formato pdf da scaricare, con tutte le altre indicazioni stabilite dall’assemblea regionale.

Calendario scolastico 2022-23 regione Piemonte

Riassumendo, a Torino e in Piemonte le scuole iniziano il 12 settembre 2022 e finiscono il 10 giugno 2022. Fanno eccezione le materne che terminano le lezioni il 30 giugno. Durante l’anno invece sono diversi i ponti e le vacanze individuate dal calendario scolastico regionale.

