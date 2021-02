Mantieni il bacio di Michele Bravi è una delle canzoni del momento. Una struggente canzone d’amore, ecco il video, il testo e il significato.

Tra le canzoni del momento nelle tendenze di Youtube, radio e Spotify c’è Mantieni il bacio di Michele Bravi. Si tratta di un brano struggente e intenso, una storia d’amore con un testo molto forte. Intanto, ascoltiamola subito, ecco il video ufficiale (molto bello):

Michele Bravi – Mantieni il bacio

Testo e significato di Mantieni il bacio

Il testo di Mantieni il bacio è stato scritto da Federica Abate, già autrice per Fedez, Il Volo, Baby K, Francesca Michielin, Giusy Ferreri, Arisa, Eros Ramazzotti, Boomdabash, Elodie e molti altri. Insomma, una che con le canzoni ci sa fare, senza dubbio. Questa canzone parla d’amore e del bacio, così come ha spiegato Michele Bravi:

«Il bacio è l’immagine che, più di ogni altra, trasforma il male in pittura d’oro e la cicatrice del trauma in una poesia. Nel bacio si incontrano il luogo della parola e quello del corpo. Baciarsi nel buio significa trattenersi ancorati al presente, al reale e non perdersi in un fumo di nebbia e dolore ingombrante»

Gli ultimi anni, inutile far finta di niente, non devono essere stati anni facili per il giovane cantautore. Tre anni fa è provocato un incidente automobilistico in cui una persona ha perso la vita. Anni di dolore di “buio”, appunto, senza dubbio, manche di amore.

Il nuovo album di Michele Bravi

Il suo nuovo disco, “La geografia del buio”, molto probabilmente nasce da lì, ma anche questa situazione di isolamento che tutti – chi più chi meno – stiamo vivendo, tutti insieme. Lo stesso artista, parlando della genesi del suo nuovo album, ha dichiarato:

«Un disco che nasce dalla solitudine. La geografia del buio è una grande riflessione sul dolore. Non è un disco sul come si esce dal buio, ma un concept album che attraversa quel buio e trova un modo per conviverci. Ritengo sia il disco d’amore più grande che abbia scritto e interpretato. Ho potuto capire e decifrare il mio dolore solo quando una persona, quella a cui ho dedicato tutto il disco, ha condiviso questa sofferenza con me.»

Ecco il testo di Mantieni il bacio:

Nell’oscurità, nella luce del giorno

Nel silenzio perfetto mentre piove a dirotto

Sul livello del mare, sopra il tetto del mondo

Anni luce distanti o distanti un secondo

E così all’infinito, perdendone il conto

Mantieni il bacio oltre l’errore del tempo

Fanne qualcosa di eterno

Non lasciarne cadere neanche un solo frammento

Come polvere sul pavimento

Non staccare le labbra neanche un solo secondo

E non farti distrarre dal rumore di fondo

Perché alla fine, ogni volta

È l’amore che ci salva dalla ferita del mondo

E senti solo il cuore, e il male non esiste più

E non c’è più dolore, soltanto io, soltanto tu

Questo silenzio sa di mille parole

Ed io starei qui ad ascoltarti per ore

Per anni o un solo secondo

E se tu mi guardi me ne rendo conto

Che alla fine, ogni volta

È solo l’amore che ci salva dalla ferita del mondo

Proteggilo fino alle radici

Dai passi indecisi e temporali improvvisi

Dai momenti di crisi e le battute infelici

Da quelle persone che si fingono amici

Dall’invidia degli altri, dai giudizi ignoranti

Dalle schegge impazzite che arrivano da tutte le parti

Mantieni il bacio oltre l’errore del tempo

Fanne qualcosa di eterno

Non lasciarne cadere neanche un solo frammento

Come polvere sul pavimento

Non staccare le labbra neanche un solo secondo

E non farti distrarre dal rumore di fondo

Perché alla fine, ogni volta

È l’amore che ci salva dalla ferita del mondo

E senti solo il cuore, e il male non esiste più

E non c’è più dolore, soltanto io, soltanto tu

Questo silenzio sa di mille parole

Ed io starei qui ad ascoltarti per ore

Per anni o un solo secondo

E ora che mi guardi me ne rendo conto

Che alla fine, ogni volta

È solo l’amore che ci salva dalla ferita del mondo

E dal ripetersi dei giorni che non valgono un ricordo

Mantieni il bacio e non lasciarlo neanche per un secondo

E più io resto qui a guardarti, più me ne rendo conto

È l’amore che ci salva dalla ferita del mondo

Canzoni del momento italiane 2021 - Le più ascoltate Le migliori canzoni italiane del momento, classifica aggiornata a gennaio e febbraio 2021. Canzoni italiane del 2020 2021

Perché Michele Bravi non ha partecipato al Festival di Sanremo 2021

E’ chiaro che con una canzone così Michele Bravi avrebbe potuto partecipare a Sanremo 2021. Il brano – una forte canzone d’amore – è molto adatto e, chissà, avrebbe avuto anche delle chance per la vittoria. Eppure il cantante ha scelto di non partecipare e far uscire prima sia il disco sia il singolo, con questa motivazione pubblicata su Instagram:

“Mi state chiedendo se ci sarò anche io a Sanremo 2021 e tanti di voi mi scrivono in trepidante attesa. Ci tengo io a dirvelo in prima persona: per questa edizione la risposta è no. La geografia del buio è un disco che parla di umanità in maniera tanto delicata e morbida e che scopre nuove possibilità di orientarsi in un mondo che sembra apparentemente senza luci o indicazioni certe”.

Una scelta decisamente controcorrente, per il giovane cantante umbro, che però dimostra la sua piena consapevolezza del percorso come sta portando avanti come artista.

Vedi anche: