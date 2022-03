Quando caricano il reddito di cittadinanza a marzo 2022

Reddito di cittadinanza marzo 2022 data pagamento. Quando ricaricano la carta Rdc questo mese e quali sono le ultime news sul sussidio.

Quando pagano il reddito di cittadinanza? A marzo 2022 la ricarica della carta Rdc dovrebbe arrivare entro fine mese, come già successo a febbraio. Tuttavia le date per i pagamenti sono diverse a seconda che voi siate già beneficiari del sussidio oppure se è la prima volta che lo percepite o lo avete appena rinnovato.

Entriamo quindi nel dettaglio: ecco quando arriva il pagamento del reddito di cittadinanza nel mese di marzo, in base ai casi.

VEDI ANCHE: COSA COMPRARE CON IL REDDITO DI CITTADINANZA ELENCO

Quando arriva il reddito di cittadinanza a marzo 2022?

Il pagamento di marzo 2022 avverrà entro la fine del mese per i percettori del sussidio destinati ai disoccupati con redditi bassi. Non esiste un calendario ufficiale per tutti in relazione alla data di pagamento. Tuttavia l’Inps di solito effettua l’accredito sulla carta Rdc, nei giorni compresi fra il 24 e il 27 del mese. Al più tardi l’accredito arriva entro la fine del mese. Lo stesso discorso vale per chi percepisce la pensione di cittadinanza.

Quindi a marzo pagano il reddito di cittadinanza fra giovedì 24 e giovedì 31. Queste date valgono per chi ha già ricevuto il beneficio nei mesi scorsi, mentre chi lo ha appena rinnovato (una volta scaduti i 18 mesi di prima fruizione) o lo ha richiesto per la prima volta, lo riceverà in data diversa. Infatti, in questo caso la ricarica viene effettuata dall’Inps a metà mese, quindi intorno al 15 marzo.

Ultime news su pagamenti Rdc e rinnovo

Ricordiamo che per percepire il sussidio nazionale, è necessario avere un Isee aggiornato. Senza di questo infatti l’accredito viene momentaneamente sospeso, almeno fino al momento in cui non si aggiorna il documento che fotografi i redditi di un nucleo familiare.

Per chi invece ha raggiunto i 18 mesi di durata del sussidio, è possibile chiedere il rinnovo. Ma deve trascorrere almeno 1 mese e devono persistere i requisiti di accesso. Come visto in questo caso, qualora l’Inps dovesse accogliere la richiesta, potrete ricevere la nuova ricarica della carta a metà mese. La data di fruizione e quindi diversa rispetto a chi riceveva già il sussidio in passato.

Quante volte si può rinnovare il reddito di cittadinanza

Riassumendo, il reddito di cittadinanza di marzo 2022 verrà pagato fra il 24 e il 31 del mese. Ma se lo avete rinnovato o chiesto per la prima volta, la ricarica sulla carta Rdc arriverà a metà del mese.

VEDI ANCHE: