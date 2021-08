Bonus libri scolastici 2021/2022 Roma. Domanda online

Buono libri comune di Roma 2021/2022 requisiti e importi. Come richiedere e dove utilizzare il bonus libri nella capitale.

Bonus libri 2021/2022. Il comune di Roma ha previsto l’erogazione dei buoni libro anche per il nuovo l’anno scolastico. Si tratta di un voucher che copre le spese di acquisto dei testi, necessari per i corsi di studio.

Ecco allora chi sono i destinatari, a quanto ammontano i buoni, come ottenerli e dove spenderli, in base a quanto previsto dall’amministrazione locale.

Bonus libri 2021/22 Roma beneficiari

I buoni per l’acquisto di libri di testo sono destinati agli studenti in possesso dei seguenti requisiti:

iscritti a scuole secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie private, per l’anno scolastico in corso

residenti nel territorio di Roma Capitale

facenti parte di nuclei familiari con Isee fino a 15.493,71 euro.

L’incentivo non spetta invece agli iscritti a Corsi di Formazione Professionale. Gli studenti maggiorenni o i genitori se minorenni, potranno richiedere l’incentivo online, seguendo le istruzioni riportate qui sotto.

Buoni libro comune di Roma come fare domanda

E’ possibile presentare istanza per il buono libri, fino al 2 novembre 2021 esclusivamente tramite il servizio online del comune di Roma. Nello specifico bisogna accedere nella sezione denominata “domanda buono libro digitale“.

Prima di farlo è bene munirsi delle proprie credenziali SPID e di un ISEE in corso di validità, da allegare all’atto di presentazione della richiesta. Una volta entrati bisogna completare la procedura e indicare tutti i dati richiesti.

Dopo la verifica dell’esistenza dei requisiti, il voucher viene emesso in formato pdf. Il comune sottolinea che questo documento non verrà inviato via e-mail, ma dovrà essere il richiedente ad accedere alla propria area riservata e a scaricarlo.

Bonus libri 2021/22 Roma importi e utilizzo

L’importo del buono varia da 70 a 130 euro, a seconda dell’ordine scolastico e della classe frequentata. Di seguito la tabella, tratta dal sito internet del comune di Roma, che specifica l’ammontare previsto caso per caso.

L’utilizzo del voucher potrà avvenire fino al 21 dicembre 2021, per acquistare libri di testo nelle librerie convenzionate con il comune. In alternativa il beneficiario potrà anticipare le somme per l’acquisto del materiale didattico e poi richiederne il rimborso, utilizzando l’apposito modulo presente sul sito del comune. Il tutto entro il 31 dicembre 2021.

Di seguito l’elenco delle cartolibrerie accreditate in cui spendere il buono, in formato pdf da scaricare.

Queste in sintesi tutte le informazioni sul bonus libri scolastici 2021 2022 del comune di Roma. Come visto gli studenti beneficiari in possesso dei requisiti possono ricederlo online. Una volta ottenuto il voucher sarà spendibile per acquistare libri di testo nelle librerie convenzionate con l’iniziativa.

