La vita sembra spesso complicata e forse viverla in modo davvero semplice è un’arte. Ecco 25 belle frasi sulla vita semplice e sulla bellezza del vivere con semplicità.

FRASI. Le cose semplici sono le più belle, si sa. La semplicità è sintesi, è la capacità di togliere tutto il superfluo e arrivare al nocciolo, alle cose che davvero contano nella vita. Non a caso il valore della semplicità è fondamentale nel buddhismo zen, che evita la speculazione intellettuale per concentrarsi su meditazione e respiro. Perché la semplicità sta nelle piccole cose, sempre. Ecco allora per voi 25 frasi che parlano del vivere la vita in modo semplice.

Frasi sulla semplicità e sulla bellezza della vita semplice

1. Non c’è grandezza dove non c’è semplicità, bontà e verità. (Tolstoj)

2. Con la semplicità si va spesso più avanti che con l’astuzia. (Proverbio)

3. L’umiltà e la semplicità sono le due vere sorgenti della bellezza. (Johann Joachim Winckelmann)

4. La vita è molto semplice, ma noi insistiamo nel renderla complicata. (Aristotele)

5. La semplicità è il risultato di un percorso, più che un inizio. (Mario Dondero)

6. Ecco: io vi mando come pecore in mezzo ai lupi; siate dunque prudenti come i serpenti e semplici come le colombe. (Gesù)

7. La semplicità è il segreto di sempre, per una verità profonda, per fare qualsiasi cosa si faccia: per scrivere, per dipingere. La vita è profonda nella sua semplicità. (Charles Bukowski)

8. Le persone semplici comprendono tutto anche se non riescono a spiegare nulla. (Alessandro Pronzato)

9. Ho tre cose da insegnare: semplicità, pazienza, compassione. Questi tre sono i tuoi tesori più grandi. (Lao Tzu)

Frasi sulla vita semplice

10. Sono sempre le cose semplici che producono meraviglie. (Amelia Barr)

11. Vorrei essere amato dalle creature semplici e non discusso dai sapienti di letteratura. (Aldo Palazzeschi)

12. E invece tu sei qui non per prendere o lasciare / ma per rendermi ogni giorno un po’ migliore / insegnandomi la semplicità di amare. (Max Pezzali)

13. La semplicità è imbarazzante, quando devi lavorare mesi per ottenerla. (Kary Mullis)

14. Semplicità è fare il viaggio di questa vita con solo il bagaglio necessario. (Charles Dudley Warner)

15. Le cose non sono mai così complicate come sembrano. È solo la nostra arroganza che ci spinge a trovare risposte complicate a problemi semplici. (Muhammad Yunus)

16. I matematici perseguono la semplicità con la stessa tenacia con cui perseguono le dimostrazioni. (Marcus du Sautoy)

17. Aveva dovuto promuovere 32 guerre, e aveva dovuto violare tutti i suoi patti con la morte e rivoltarsi come un maiale nel letamaio della gloria, per scoprire con quasi quarant’anni di ritardo i privilegi della semplicità. (Gabriel García Márquez)

18. La complessità è impressionante, ma la semplicità è geniale. (Lance Wallnau)

Vedi anche:

Frasi belle sulla semplicità

19. La semplicità è di una bellezza disarmante (Anonimo)

20. La semplicità è più difficile da creare della stravaganza fine a se stessa. (Franca Sozzani)

21. La semplicità è la sofisticazione finale. (Leonardo Da Vinci)

22. L’ovvio è quello che non si vede mai finché qualcuno non lo esprime con la massima semplicità. (Khalil Gibran)

23. Essere semplici è sinonimo di eleganza. (Coco Chanel)

24. Se si vuole semplicità a tutti i costi, basta scolarsi una bottiglia di rosso. (Paolo Virno)

25. La semplicità era al principio del mondo, la semplicità sarà alla fine del mondo (Proverbio)

Vedi anche:

Semplicità: l’attenzione e l’importanza delle piccole cose

Queste erano alcune delle più belle frasi sulla vita semplice da dedicare o condividere o usare come stati Whatsapp, Facebook o Instagram. Vivere la vita in modo semplice forse non è sempre semplice. In molti casi, soprattutto nel mondo in cui siamo abituati a vivere oggi, per arrivare a vivere in modo semplice è necessario passare attraverso un lungo percorso, fare attenzione alle piccole cose e rimanere concentrati.

Vedi anche: Frasi sulla vita di coppia, le più belle

Spontaneità e semplicità infatti non sempre vanno di pari passo, ma sicuramente è possibile rendere più piena e bella la propria vita abituandosi pian piano a viverla in modo più semplice, lasciando andare tutti quei pensieri a cui siamo abituati e che la rendono inutilmente complicata. Perché, lo ripetiamo, la vera bellezza sta nella semplicità.

Vedi anche: