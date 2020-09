Cosa ci può insegnare lo zen? Ecco 25 frasi belle sulla vita dei maestri zen per lasciarci ispirare a condurre una vita più felice.

Lo zen è una delle branche del buddhismo tra le più affascinanti e più ricche. Si tratta di una traduzione in giapponese dal cinese Chàn, e racchiude una serie di dottrine molto specifiche e variegate, che includono varie scuole di pensiero e dalla filosofia molto complessa.

Tuttavia, nonostante la complessità dello zen, il risultato della pratica zen è molto semplice, come vedremo dalle frasi più note dei grandi maestri zen. Infatti, attraverso la pratica meditativa chiamata zazen, una pratica che si propone di riflettere sul vuoto, per riuscire ad arrivare alla realtà nel suo nucleo più profondo, la realtà ultima.

A riflettere le cose per come sono e a riconoscere la propria buddhità, presente in ogni uomo e donna. Questo è possibile grazie ad un’illuminazione, che avviene attraverso la costante pratica meditativa.

Essere capaci di vedere la realtà ultima, secondo i maestri zen, ci permette di vivere felici. Ecco quindi 25 frasi belle sulla vita dei maestri zen.

Frasi zen sulla vita, le più belle

“Non sempre gli occhi chiusi dormono. Non sempre gli occhi aperti vedono.”

“Il mio miracolo è che quando ho fame mangio, e quando ho sete bevo.”

“Se mi ami come dici, vieni qui e prendimi subito tra le tue braccia.”

“Le tempeste fanno sì che gli alberi mettano radici più forti.”

“Il mio cuore brucia come il fuoco ma i miei occhi sono freddi come cenere spenta.”

Altre frasi zen sulla vita…

“Se hai ragione non hai bisogno di gridare”.

“Più sai, di meno cose hai bisogno.”

“Illuminazione è quando un’onda comprende che è un oceano.”

“Quando siamo capaci di sorridere, quando siamo in pace, in quel momento c’è giù un cambiamento nel mondo.”

“La libertà non ci è data da nessuno, dobbiamo coltivarla in noi stessi; è una pratica quotidiana.”

“Quando impari a soffrire, soffri molto meno.”

“Il primo tesoro è l’amore, il secondo è la frugalità, il terzo è non mettersi mai al primo posto.”

“Se spostiamo i macigni, anche il fiume cambierà il suo corso.”

“Il successo nella vita spirituale non è dato da eventi eccezionali, ma da dedizione quotidiana.”

“Il corpo della libellula è esile, ma attraversa danzando la tempesta.”

“Rallenta, e ciò che stai inseguendo si avvicinerà e ti prenderà.”

“Quando lo spirito è libero, tutto è libero intorno a lui.”

“Cammina come se stessi baciando la terra con i tuoi piedi.”

“Non preoccuparti se non sai qualcosa, preoccupati piuttosto se non vuoi imparare.”

“Quando cammini, cammina. Quando mangi, mangia.”

“L’amicizia e l’amore non si chiedono come l’acqua, ma si offrono come il tè.”

“La pace viene da dentro, non cercarla fuori.”

“Rendi il tuo spirito simile al vento, che passa su tutte le cose senza attaccarsi su alcuna di esse.”

“E’ meglio accendere una lampada, che maledire l’oscurità.”

“Un viaggio di mille miglia comincia sempre con il primo passo.”

La filosofia zen

La filosofia zen è una filosofia pratica che ci permette di avvicinarci alla vita con presenza mentale. Proprio imparando a vivere nel presente, siamo capaci di liberarci delle tristezze del passato e delle ansie per il futuro.

Solo in questo modo possiamo avere una vita felice, che ci consenta di abbracciarla in tutta la sua bellezza e potenza. Questo non significa che non ci saranno ostacoli da superare, ma che una volta che questi ostacoli si presenteranno, saremo pronte e pronti per affrontarli e superarli. Questo è il grande insegnamento dello zen.

