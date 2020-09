Frasi belle sull’autunno. La più malinconica e colorata delle stagioni.

Belle frasi da poesie, canzoni, libri sull’autunno. Una stagione magnifica, per molti malinconica, ma in realtà suggestiva e piena di colori. Non a caso proprio i colori della natura, ma anche delle strade, del cielo, delle nuvole, hanno ispirato tantissimi poeti, scrittori, scrittrici e cantanti. Ecco le più belle frasi sull’autunno da poesie e canzoni, dove si parla di amore, di vita, di colori, e ovviamente di stagioni.

Frasi autunno: le più belle da condividere

In autunno non muoiono le foglie: nascono i colori, rinasce la vita, gli alberi sognano i fiori che verranno.

Jules Bonnot

Si gonfia di grigio il cielo

E il suolo è già grondante di foglie

Si è profumato d’autunno

Mina, Ballata d’autunno

“L’autunno ti fa sonnolento,

la luce del giorno è un momento

che irrompe e veloce è svanita:

metafora lucida di quello che è la nostra vita.”

Francesco Guccini

“Mi piace illuminare nelle tenebre

l’autunno spoglio delle vostre anime.”

Sergej Esenin

Ognuno dovrebbe trovare il tempo per sedersi e guardare la caduta delle foglie

Gustave Lefrançais

Finché ci sarà l’autunno, non avrò abbastanza mani, tele e colori per dipingere la bellezza che vedo.

Vincent van Gogh

Anche l’autunno della vita ha le sue luci, qualle luci che non hanno le altre stagioni.

Joseph Joubert

Si sta come d’autunno sugli alberi le foglie

Giuseppe Ungaretti

In autunno, il rumore di una foglia che cade è assordante perché con lei precipita un anno.

Tonino Guerra

Autunno mansueto, io mi posseggo | e piego alle tue acque a bermi il cielo, | fuga soave d’alberi e d’abissi.

Salvatore Quasimodo

Come un sentiero d’autunno: appena è tutto spazzato, si copre nuovamente di foglie secche.

Franz Kafka

L’autunno è la fine dell’estate e l’inizio dell’inverno: l’autunno non esiste. Eppure, è la regina delle stagioni.

Germaine Berton

In autunno tutto ci ricorda il crepuscolo, – e tuttavia, mi sembra la stagione più bella: volesse il cielo allora, quando io vivrò il mio crepuscolo, che ci debba essere qualcuno che allora mi ami come io ho amato l’autunno.

Soren Kierkegaard

Gli alberi in autunno sono fiaccole rosse che illuminano la via per il nostro inverno

Sébastien Faure

L’inverno è morto; la primavera è pazza; l’estate è allegra e l’autunno è saggio!

Mehmet Murat ildan

L’autunno è una seconda primavera, quando ogni foglia è un fiore.

Albert Camus

L’autunno è il momento ideale per tenere conto di ciò che abbiamo fatto, di ciò che non abbiamo fatto, e di ciò che vorremmo fare il prossimo anno.

Albert Joseph

L’autunno, la regina delle stagioni

Non è la fine dell’estate, non è l’inizio dell’inverno, eppure l’autunno è entrambe le cose. Come abbiamo visto in questa selezioni di citazioni e frasi sull’autunno (utili da condividere per stati Whatsapp o Facebook o da mandare ad amici e amiche) si tratta di una stagione che ha sempre ispirato tantissimo poeti, cantanti, scrittori e scrittrici. Inizia il 23 settembre con l’equinozio d’autunno a finisce il 21 dicembre con il solstizio invernale. Nonostante sia associata, nell’immaginario collettivo, a qualcosa si decadente (perché viene subito dopo l’estate) in molte culture è la stagione della rinascita, dei raccolti, della vendemmia, del cambio di temperature e colori.

